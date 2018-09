La explicación de Héctor Tapia por la derrota ante Antofagasta: "Hubo desgaste por el partido a mitad de semana"

Colo Colo parecía sumar tres importantes puntos ante Antofagasta y al descanso se fueron con una cómoda victoria por 3 a 1. Sin embargo, los Pumas reaccionaron y liquidaron a los albos tras remontar y ganar por 4 a 3, dejando a los albos a doce puntos de alcanzar al actual líder del Campeonato Nacional, Universidad Católica.

La caída, sumado al encuentro que perdieron a mitad de semana por 2 a 0 ante Palmeiras, válido a la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores, dolió y mucho en el Cacique, que ahora se aleja mucho de la lucha por el título. Al momento de encontrar explicaciones para la derrota, Héctor Tapia aseguró que "hubo cierto desgaste nuestro producto del partido de mitad de semana. A nadie le gusta perder, menos en este club y con las expectativas que teníamos. Tuvimos un desgaste importante a mitad de semana y hoy igual lo hicimos bien en el primer tiempo, después Antofagasta fue mejor que nosotros

"El principal responsable soy yo, siempre uno tiene que buscar mejorar y corregir. Tuvimos un desgaste importante, nos costó mantener el ritmo. Ya analizaremos el segundo tiempo de hoy y los goles que nos hicieron nos pegaron mucho. En el segundo tiempo, de a poco nos fuimos metiendo atrás y eso nos costó el partido. Tuvimos ocasiones y es importante creárselas, hoy hicimos tres dentro de las que tuvimos, no es malo, pero no te pueden hacer cuatro. Eso nos costó el partido y no logramos sostener un juego", agregó.

Además, sobre los desafíos que se le vienen, el próximo fin de semana ante la UC y la revancha ante Palmeiras, a disputarse el 3 de octubre en Sao Paulo, Tapia señaló "el partido de mitad de semana ya está analizado, sometimos a un gran equipo, pero perdimos y quedamos con un panorama muy complicado. Vamos a seguir en la lucha, con mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo para acomodar el camino".

"El panorama está complicado (en la Libertadores), tenemos que revertir un 2-0 contra un equipo de jerarquía en la Copa, pero vamos a jugarnos nuestras chances. Ahora, eso sí, el partido más importante que tenemos es con la Católica. Es fundamental que hagamos nuestro mayor esfuerzo para meternos en los primeros puestos, este club siempre debe estar arriba. Hay que tratar de ir con el plantel completo a San Carlos de Apoquindo. No vamos a claudicar en el esfuerzo, tenemos una buena diferencia y tenemos que acortarla", concluyó.