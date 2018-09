La U todavía no se preocupa por alejarse del título: "Es un partido perdido y nada más"

Universidad de Chile sufrió una dura derrota por 3 a 1 ante Universidad de Concepción y se alejó a diez puntos del líder del Campeonato Nacional, Universidad Católica. A falta de siete fechas para el final del torneo, los azules parecen haber salido de la carrera por el título y tienen cada vez más difícil la labor de alcanzar a la UC.

Sin embargo, pese a la dura derrota, el ayudante técnico de Frank Kudelka, Raúl Armando, quien estuvo en la banca por la suspensión del DT, no se preocupa y asegura que aún pueden dar pelea en el torneo: "Intentaremos pelear siempre por cosas importantes, la U es una institución muy grande y vamos a pelear hasta el final. Perdimos una oportunidad, pero no es la última, quedan siete partidos y hay que seguir intentando. Llevamos muchos años en esto y a veces pasan estas cosas, es un partido perdido y nada más".

Además, sobre el juego que exhibieron en el estadio Ester Roa, Armando señaló que "tuvimos algunas desatenciones en un par de minutos que nos costó el 0-2. Intentamos remontarlo, a ratos tuvimos la posesión, pero no fuimos profundos. Cometimos errores que, en este deporte, te cuestan caro, los rivales no te perdonan. Hay que seguir trabajando. Algunas lesiones nos han complicado, no es una excusa, pero intentaremos seguir intentando trabajar, buscando qué es lo mejor, eligiendo a quienes creamos están para jugar".

Ahora, luego de caer ante el Campanil, que sigue segundo a dos puntos de la UC, el próximo desafío de Universidad de Chile será ante Unión La Calera, el próximo sábado a las 15:00 horas en el Nacional.