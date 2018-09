Esteban Pavez se resigna en Colo Colo: "Estamos muy lejos del campeonato"

Colo Colo sufrió un duro golpe tras caer por 4 a 3 ante Antofagasta en el estadio Monumental. Pese a que iban ganando por 3 a 1, los albos no supieron aguantar la ventaja y un aguerrido cuadro Puma salió con todo en el segundo tiempo para remontar el partido, conseguir una histórica victoria que los mete en zona de clasificación a Copa Libertadores y deja al equipo de Tapia fuera de la lucha por el título.

Con esta derrota, los albos se quedaron en 36 unidades y están a doce de dar caza al líder Universidad Católica. Por lo mismo, Esteban Pavez se resigna y sabe que la opción de pelear el título es mínima: "somos conscientes que este partido era importante para descontar puntos, sabíamos que la otra semana enfrentábamos a Universidad Católica, y queríamos ganar hoy y la otra semana para quedar a seis puntos. Uno tiene que ser consciente, estamos muy lejos del campeonato, es un balde agua fría. Fue una semana mala".

Sin embargo, no quiso perder toda la esperanza y señaló que "desde mañana vamos a entrenar a full para cambiar esto. En Colo Colo siempre hay que ganar, sabemos que los jugadores de jerarquía siempre salen a flote, y ahora hay que centrarse en Católica. No salvamos el año con ese partido, estamos conscientes que si Colo Colo no es campeón no es bueno. Queremos estar en la próxima Libertadores y pelearemos por eso".

Colo Colo deberá jugarse el todo o nada la próxima semana ante Universidad Católica, el domingo a las 12:00 hora en San Carlos de Apoquindo, y una victoria podría acercarlos nuevamente a la pelea, aunque con muy complicadas opciones de ser campeón.