"Compite por ser el peor "7" de Manchester United": En Inglaterra siguen reventando a Alexis Sánchez

Pero no se quedan ahí y concluyen: "¿cuál es la excusa de Sánchez? Por primera vez en nueve años tuvo una pretemporada ininterrumpida. Durante la última fecha FIFA, Chile aceptó un requerimiento del United para que se que quede en Manchester. La fatiga no puede ser citada como factor. Además, Sánchez tiene 29 años, con cuatro de experiencia jugando en la Premier League. Se suponía que se iba a adaptar rápido. No es un joven de 19 años que le iba a costar sentar cabeza en un nuevo país".

Publimetro Chile "Terrible", "anónimo" y "lamentable": destrozan a Alexis Sánchez tras el empate ante Wolves Los medios ingleses criticaron duramente el juego del chileno en Manchester United, tras el duelo con Wolverhampton que terminó igualado 1-1.