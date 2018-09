Con Messi y Cristiano, sin Salah ni Griezmann: el polémico "Equipo del año" de la FIFA

En una polémica elección final, el Real Madrid, con Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo y Luka Modric, fue el club con más nombres en el once ideal de la FIFA en 2018, escogido en los premios The Best.

El equipo del año, presentado por los ex jugadores Michael Ballack y Ronaldinho, está formado además por el argentino Lionel Messi, el español David De Gea, el brasileño Dani Alves, el francés Ngolo Kanté, el belga Eden Hazard y el francés Kylian Mbappé.

Lo sorprendente es que quedaron fuera nombres como el francés Antoine Griezmann, gran figura del Mundial de Rusia 2018. Mientras que tampoco aparece Mohamed Salah, siendo que el egipcio estaba en la terna para el mejor jugador del año.

También está al margen el meta Thibaut Courtois, que fue elegido el mejor arquero del año, pero en este equipo ideal no aparece en desmedro de De Gea.

El equipo del año según la FIFA:

Arquero:

David De Gea (España/Manchester United)

Defensas:

Dani Alves (Brasil/PSG)

Raphael Varane (Francia/Real Madrid)

Sergio Ramos (España/Real Madrid)

Marcelo (Brasil/Real Madrid)

Mediocampistas:

Luka Modric (Croacia/Real Madrid)

Ngolo Kanté (Francia/Chelsea)

Eden Hazard (Bélgica/Chelsea)

Delanteros