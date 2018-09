"Que se vayan todos": El mal momento que vive Lorenzo Reyes en el Atlas de Hoyos se intensifica con protestas de los hinchas

Atlas vive un momento terrible en la Liga MX. Con diez partidos disputados en el Apertura 2018/2019, los de Guadalajara marchan últimos con sólo dos empates y ocho derrotas. Una crisis que agotó la paciencia de los hinchas, quienes llegaron hasta el centro de entrenamiento del equipo para criticar el mal momento que viven, desplegando lienzos con los lemas "que se vayan todos", "se terminó la paciencia", y "mi pasión se respeta".

Ante este oscuro panorama, Lorenzo Reyes, quien llegó este semestre a Atlas y sólo ha podido celebrar una victoria en la Copa MX, el pasado 29 de agosto ante Cruz Azul, sacó la cara por sus compañeros y realizó una dura autocrítica por el momento que viven.

"Han pasado ya diez partidos y no hemos ganado ni uno solo. Es totalmente entendible (molestia de los hinchas), siempre y cuando sea pasivo como lo ha sido. Cuando han venido a manifestarse siempre ha sido de manera pasiva. Nosotros tenemos que demostrarles en la cancha que queremos ganar, no podemos pedirle más apoyo del que nos dan o paciencia, porque es difícil tenerla en estos momentos. Nosotros nos hemos matado en la cancha, luchado, pero los resultados no se han dado", señaló el volante nacional.

"La expectativa de todos era muy distinta a la que estamos viviendo hoy, es difícil estar en estos momentos. Nosotros no vamos a renunciar, estamos entrenando más fuerte que nunca y somos los primeros que queremos sacar esto adelante, obviamente que me siento responsable porque vine como refuerzo y creo que todos podemos dar un poco más para salir de esta situación. Estamos en una posición en la que no podemos pedir nada, solo demostrarle a la gente que tenemos muchas ganas de sacar esta situación adelante", agregó.

Ahora, el equipo que actualmente dirige Ángel Guillermo Hoyos, quien llegó hace poco para tratar de sacar a Atlas de la crisis, labor que no ha podido conseguir con tres derrotas en la misma cantidad de encuentros en la banca, buscará ante el Toluca su primera victoria en el Apertura de la Liga MX, el próximo viernes 28 de septiembre, a contar de las 23:00 horas de Chile en el estadio Jalisco de Guadalajara.