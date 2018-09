Heller respaldó a Kudelka tras reunión de directorio en la U: "Esperamos revertir esto y ganar la Copa Chile"

Hubo amplia expectación periodística tras la reunión de directorio de Azul Azul. Después de finalizada la sesión en el CDA, el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, conversó respecto a la situación futbolística actual de la U y el sentir de su entrenador, Frank Darío Kudelka.

Respecto a algunas informaciones de prensa, donde se indicaban problemas en el camarín entre el director técnico y sus jugadores, Heller desestimó los rumores, al igual como lo hizo unas horas antes, el jugador Gustavo Lorenzetti.

"Apoyo lo que dijo Gustavo, no podemos estar jugando a las mentiras que pueden estar saliendo publicadas todos los días y salir a desmentir lo que se les ocurra publicar. En las crisis siempre pasan estas cosas, es un momento futbolístico complicado. Nos fue mal en Concepción, lo reconocieron los jugadores, el técnico y nosotros", dijo el mandamás de la U.

En esa línea, Heller precisó que el principal objetivo es ganar la Copa Chile, donde están en semifinales ante Palestino y sumado a que están a diez puntos de distancia de la Universidad Católica, líder del Campeonato Nacional y cuya meta parece mucho más lejana: "Pido lo mismo que piden los hinchas, poner huevos y sacar esa garra que no ha salido ahora último".

Y sobre el respaldo hacia el trabajo de Kudelka, Heller fue claro: "Él llegó para un proyecto de un año y tiene año y medio para completar el contrato. No se ha podido mostrar todavía, tuvimos la mala suerte de perder algunos jugadores como Lorenzo Reyes, Ángelo Araos, Pinilla. Nos reforzamos con Gonzalo Espinoza y Ángelo Henríquez. Esperamos dar vuelta esa página futbolística y él cuenta con todo nuestro respaldo para que podamos revertir esto y ganar la Copa Chile".

Finalmente, el presidente azul indicó sobre el tema de Mauricio Pinilla que todo va rumbo a un juicio entre las partes, ya que no existe un acuerdo entre el club y el jugador: "Se tocó el tema de Pinilla en la reunión y se sigue adelante con el juicio. No hay acuerdo. Llegar a un acuerdo es llegar un acuerdo de verdad y no esas cifras siderales, así que vamos a ir a juicio".