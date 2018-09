Palestino confirma que recibirá a la U en La Cisterna: "Seremos locales donde nos corresponde"

Era un deseo que tenían hace mucho tiempo y finalmente se concretó. Este miércoles, Palestino recibió la autorización de Estadio Seguro para recibir a Universidad de Chile en el Municipal de La Cisterna, tanto en el torneo local como en la vuelta de la semifinal de Copa Chile, el próximo 6 de octubre a las 15:00 horas y el 14 del mismo mes en el mismo horario, respectivamente.

Con esto, luego de cumplir con las exigencias de la Intendencia Metropolitana, los árabes harán respetar su localía, tal como pasó después de 15 años con Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2018 y donde empataron a dos tantos, y no necesitarán trasladar sus partidos ante los "grandes" al Nacional, como venía sucediendo en los últimos años.

El presidente de Palestino, Jorge Uauy, no ocultó su felicidad por el logro conseguido y aseguró en conversación con El Gráfico Chile que "se cumple el fair play del partido, somos locales donde nos corresponde. Tal como dice el eslogan del club, somos locales en nuestra tierra, no se quedó sólo en publicidad. Hicimos un gran trabajo e invertimos mucho para concretar esto, no es algo del minuto, lo propusimos hace meses, y el trabajo está viendo sus frutos".

Para el encuentro del 6 de octubre, los árabes tienen autorizado un aforo de cinco mil personas, el que podría aumentar para Copa Chile si es que no existen inconvenientes.

Con esto, Universidad de Chile vuelve a La Cisterna tras 38 años, luego que jugaran en octubre de 1990 cuando ambos equipos volvieron a Primera tras su paso por la B. Aquel compromiso terminó en victoria por 3 a 2 para los azules y en serios incidentes.