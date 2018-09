Rueda y su futuro en la Roja: "Si llegan nuevos directores y no quieren que siga, se me sale de las manos"

La continuidad de Reinaldo Rueda como técnico de la Selección chilena no está completamente garantizada, pues el propio entrenador colombiano aseguró que todo dependerá de las elecciones presidenciales de la ANFP que se desarrollarán en noviembre próximo.

En su regreso al país tras su viaje a Zurich, Rueda aseguró: "Hay que pensarlo, es cuestión de evaluar. No nos podemos adelantar a los hechos ni hablar de supuestos. Esperar que sea lo mejor para el fútbol chileno y considero que don Arturo (Salah) está haciendo una gestión buenísima en todos los órdenes y podamos trabajar con tranquilidad".

De todas formas, el colombiano agregó que pretende seguir en la Roja, pero que "depende de si sigue don Arturo o no. Si llegan nuevos directores y no quieren que siga, lo he dicho varias veces, se me sale de las manos. Si quieren que siga, bueno, mientras nos dejen trabajar, estamos para eso, eso es lo que nos motiva (…), cualquier técnico del mundo quisiera dirigir a Chile".

Además, se refirió a la posibilidad de que Harold Mayne-Nicholls, ex timonel de la ANFP y que podría ser candidato: "Es un excelente ejecutivo, un profesional de altísima calidad. Se ganó el respeto no sólo de Chile sino que a nivel internacional, mis respetos y gracias a Dios tenemos una buena relación".

A su vez, comentó el presente de jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes no han sumado muchos minutos en sus clubes, diciendo que "no es el mejor momento de un buen porcentaje de nuestros jugadores, estos meses son difíciles, ya que son el inicio de las temporadas. Esperemos que se superen".

Por último, sobre Jorge Valdivia, Rueda comentó que "desde hace varias semanas viene creciendo, es muy positivo para él y Colo Colo. Tiene nivel de selección, pero es una situación para analizarla bien. Yo sé lo que pueden dar los grandes, pero hay que buscar las alternativas".