¿Se complica Vidal? La tensión con Mourinho tiene a Pogba muy cerca del Barcelona

La tensión entre José Mourinho y Paul Pogba alcanzó su punto más álgido. Por si no bastaban las declaraciones del mediocampista pidiendo más ataque al Manchester United, o la decisión del técnico de quitarle la segunda capitanía al jugador, ahora vivieron un duro cara a cara en el entrenamiento de este miércoles que tuvo miradas que matan y un intercambio verbal.

Por lo mismo, la salida de Pogba, quien no jugó este martes en la eliminación del United de la Copa de la Liga a manos del Derby County, parece estar cada vez más cerca y su próximo destino, según aseguró el Daily Mail, será Barcelona, quienes harán todos los esfuerzos para ficharlo en el próximo periodo de traspasos del invierno europeo. Incluso, según agrega el medio inglés, el representante del jugador, Mino Raiola, ya está trabajando en su salida, la que se tenía pensada para el próximo verano, pero, a raíz de los acontecimientos, se adelantará.

