Arturo Salah declinó seguir y se bajó de la candidatura para la reelección de presidente de la ANFP

Terremoto en Quilín 5635. El todavía presidente de la ANFP, Arturo Salah, no seguirá en el cargo, porque tomó la drástica decisión de no presentarse a la reelección como mandamás del fútbol chileno.

De esta forma, el ex entrenador de la selección nacional terminará con su proceso a fines de 2018, porque a partir del próximo año habrá un nuevo directorio, que no contará con su presencia.

Salah fue tentado para ocupar un importante cargo como consejero de la FIFA, gracias a su buena gestión como dirigente de la Conmebol, donde ostenta el cargo de vicepresidente. Sin embargo, esa situación no es la que lo llevó a tomar esa determinación, ya que ambas tareas eran compatibles. El ex técnico tomó esta decisión ya que no tendría el apoyo de los clubes para conseguir la victoria en una elección.

Publimetro Chile Mayne-Nicholls se desmarca de Salah: "Mi candidatura es independiente a la de él" El candidato al sillón de la ANFP confirmó que es candidato a la presidencia de la ANFP: "He hablado con 27 clubes, la seguridad de los votos la tendré el día que se cuenten".

Esta semana ha estado plagada de negociaciones para el ex futbolista, porque el martes por la noche los clubes oficialistas habían conseguido los votos para la reelección, según pudo averiguar El Gráfico Chile, sin embargo pesó más el cargo que le ofrecen en la FIFA-Conmebol, lo que lo llevó a bajarse oficialmente de la carrera.

De esta forma el único candidato confirmado para ser el nuevo presidente de la ANFP es Harold Mayne-Nicholls, quien anunció su postulación con bombos y platillos este mismo jueves.

También se espera la decisión final del ex presidente de Curicó Unido y actual intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, quien aún no define si irá a la pelea por la presidencia de la ANFP.

Las elecciones serán a fines de noviembre, con Salah fuera de las papeletas.