Arturo Salah tras anunciar que no va a la reelección en la ANFP: "No corre ningún riesgo la continuidad de Rueda"

Arturo Salah finalmente habló con los medios de prensa apostados en la ANFP, tras el Consejo de Presidentes donde además, aprovechó de despedirse y anunciar que no irá a la reelección por el sillón de Quilín, en un discurso de tres carillas.

La expectación era alta, tras el anuncio de Harold Mayne-Nicholls y Pablo Milad, de ser candidatos a la testera del fútbol profesional chileno. Al respecto, el actual presidente, indicó que "Es un anuncio que vengo reflexionando hace mucho tiempo y hoy era él día adecuado porque era el Consejo de Presidentes, una instancia que tenía que hacer pública. Siento que he cumplido la tarea que hace tres años me encomendó un grupo importante de clubes, cumplí una etapa, estoy satisfecho porque se cumplieron todas las metas que me propuse. Los objetivos han sido logrados y es momento de otros liderazgos", argumentó.

Asimismo, dijo que la organización se encuentra financieramente estabilizada, con varios proyectos en marcha y que "esta ANFP no tiene nada que ver con la que había hace tres años".

De todas formas, agradeció a los clubes este periodo, a pesar de las desavenencias: "Yo sentí un tremendo apoyo y comprensión de los clubes y un aplauso muy emotivo. Me voy tranquilo y contento, porque creo que cumplí con la tarea. Es natural emocionarse cuando uno le pone corazón, yo siempre le puse corazón, pero siento que cumplí con la tarea".

Continuidad de Reinaldo Rueda

Respecto a las dudas que siembra su salida y la continuación del proyecto encabezado por el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda, Salah fue enfático en recalcar que la presencia del colombiano, no debería generar dudas: "No corre ningún riesgo la continuidad de Rueda, sería muy poco inteligente. Él está haciendo un trabajo excelente, tiene un compromiso con una institución, es un hombre que tiene prestigio, que cumple y por eso lo elegimos para conducir esta nueva etapa de la selección".

Por último, se confirmó que las elecciones de la ANFP, se realizarán el próximo jueves 29 de noviembre.