La estrategia de la U para renovar el plantel de cara al 2019 seguirá marcada por la austeridad

El mal rendimiento futbolístico de Universidad de Chile obligó a una reunión extraordinaria de Azul Azul este miércoles, donde la dirigencia de la concesionaria que administra a la U citó al técnico Frank Darío Kudelka para hacer un análisis del complejo presente del equipo.

En la cita, Kudelka se escudó en la salida de importantes jugadores desde su llegada al club universitario, como Lorenzo Reyes, Ángelo Araos y Mauricio Pinilla. Por el momento, su discurso fue aprobado por el presidente de la controladora, Carlos Heller. Pensando en el proyecto del 2019, el mandamás de los laicos avaló al entrenador argentino y le insistió en obtener el título de la Copa Chile y la consiguiente clasificación a la Libertadores 2019.

Sin embargo, una de las resoluciones más importantes que dejó la junta en el Centro Deportivo Azul fue el plan de renovación para revertir el pobre momento deportivo por el que atraviesa el Romántico Viajero. Avalado por el mal presente financiero por el que dicen pasar en la concesionaria, las proyecciones para la próxima temporada irán de la mano de la austeridad, imposibilitados de poder tener un nuevo aumento de capital para generar más dinero.

"El presupuesto es complicado en el fútbol, no es fácil manejar una institución como la U, en la cual los costos y los gastos son bastante altos. Se tocaron los temas presupuestarios en la reunión de directorio y también los balances, pero te digo que es muy difícil (tener otra inyección de dinero). Esas platas no existen hoy en día en el fútbol y será muy difícil volver a hacerla", aseguró Heller, quien también presidía a los laicos en la última inversión millonaria que se hizo, en el 2016.

Publimetro Chile Heller respaldó a Kudelka tras reunión de directorio en la U: "Esperamos revertir esto y ganar la Copa Chile" El presidente de Azul Azul reconoció que están en un "momento futbolístico complicado", pero confían en salir de este mal momento.

Enfocados en los jóvenes

Ante el austero futuro que tendrían en la U de cara al 2019, en la concesionaria planean seguir con su política de contratar jugadores jóvenes talentosos que puedan exportar y así generar dinero para la institución. Junto a eso, el presidente del club confirmó que confiarán en los canteranos para rejuvencer el plantel.

"Hay jugadores que terminan contrato y se evaluará de aquí a fin de año qué va a pasar. Hay muchos que, como ustedes ya saben, terminan contrato y no deberían seguir en la U, pero dentro de esta evaluación se destaca que no podemos sacar a 25 jugadores y traer 25 nuevos todos los años. Es un proceso donde queremos bajar la edad promedio y darle un poco más de tiraje a las divisiones inferiores, como proyecto a futuro. Los nombres no los daré, pero de a poco irán saliendo, por los cambios que necesitamos hacer", manifestó Heller.

Por último, y aunque el propio timonel de los laicos avisó que "no darán nombres de quiénes siguen o se van, por respeto", Kudelka reiteró este miércoles que busca renovar totalmente la defensa y que también necesita un goleador que pueda asegurarle dianas en la mayoría de los partidos.

Bajo ese escenario, y con una primera lista de nombres, la U destacó el trabajo hecho por el defensor Nicolás Ramírez, en Deportes Temuco, y por el volante Camilo Moya, en San Luis de Quillota. Ante las necesidades que pide Kudelka, esos dos canteranos serán la piedra de base para la ansiada renovación etaria que buscan los azules.