Arias es sinónimo de cero en Argentina: "La gente de Racing no esperaba que llegara el arquero de La Calera"

Gabriel Arias se está transformado poco a poco en referente del fútbol chileno, tras haber alcanzado el puesto de titular en la Selección chilena -debido a la ausencia de Claudio Bravo- y por su excelente presente en Racing Club de Argentina.

En conversación con el diario Olé, el portero chileno-argentino confesó su anhelo de "poder estar en un Mundial y ser campeón con la Roja", en una extensa charla donde calificó a Arturo Vidal como "un crack", a Marcelo Díaz de "un cerebro dentro de la cancha" y de Bravo que "es un gran arquero con una trayectoria increíble".

Sobre su arribo a Racing, Arias fue honesto y sentenció que "la gente de Racing esperaba alguien de más renombre, no esperaba que llegará el arquero de La Calera. Yo sabía de mis condiciones y lo que podía demostrar acá. Todo lo que me pasó lo fui buscando, llegué a La Calera, pero sabía que estando bien ahí podía estar en la Selección. Me fue bien en Chile y hoy llegué acá. A veces hay que saber bajar un escalón para subir dos".

Además, se proyecta a unos meses más "peleando todo con Racing y estando dentro de la nómina de la Selección chilena. Es algo que me ilusiona mucho. Si no rindo acá se que lo de la selección es muy difícil".

También, el arquero puede batir un récord de imbatilidad de Sebastián Saja en Racing, sobre lo cual indica que "Saja fue alguien que logró cosas muy importantes acá y le dio seguridad a este arco durante mucho tiempo. Ojalá pueda hacer algo de lo que hizo él acá. Sería algo importante para mí y mis compañeros. Si se da lo del récord, se dará, pero no pienso en eso".

Publimetro Chile Gabriel Arias demuestra nivel para reemplazar a Bravo y ser titular de la Roja en la Copa América El arquero nuevamente realizó un gran partido con la camiseta de la selección y salvó al equipo de Rueda para dejar su arco en cero.

¿Y la Selección?

Por otro lado, Arias fue consultado por la Roja, ante lo cual estableció que "por suerte pude jugar de titular los últimos tres partidos y me fue bien. Ojalá pueda continuar de esa manera. Me siento feliz y contento por todo, por el momento que estoy viviendo, en un equipo muy sólido".

"Sería lindo poder compartir con Eugenio (Mena) y Marcelo (Díaz) en la selección, son dos grandes jugadores. Pero la realidad es que el que decide es el entrenador", añadió sobre la opción de que sus compañeros en Racing sean nominados por Reinaldo Rueda.

Y de su relación con Vidal, dijo que "es una persona maravillosa, puedes hablar muy tranquilo. Me mostró su humildad. Le regalé el buzo de Racing, me agradeció. Pero la verdad que salí ganando yo. Ahora tengo la del Barcelona, ja".