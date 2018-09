Ryan Giggs aún confía en Alexis: "Parece que le falta confianza, pero estoy seguro que despegará"

Una palabra autorizada para hablar del Manchester United es Ryan Giggs, quien hoy es el entrenador de Gales, pero que dejó huella en los Diablos Rojos y por eso tiene todo para analizar el presente de Alexis Sánchez.

Giggs, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del United y quien jugó más de 1.000 partidos con la camiseta roja, defendió a Alexis de las críticas y aseguró que aún confía en su juego.

"Soy un gran admirador de Sánchez. Lo seguía cuando estaba en Arsenal y a veces a un jugador le toma un poco de tiempo para asentarse en un lugar nuevo", dijo a Sky Sports.

En esa línea, Giggs indicó que "aún cuando Sánchez es un jugador top, pareciera que le falta confianza, pero estoy seguro logrará despegar. Es un gran goleador y un muy buen jugador".

Además, destacó que Alexis "puede jugar por todo el frente del ataque, en Barcelona jugó por derecha y de delantero centro en sus mejores días con Arsenal".

Por último, el ex 11 de los Red Devils afirmó que "lo he visto mucho por izquierda en el United por lo que depende con quién juega y ante quienes juegan. También puede tener ese rol de 10, pero creo que sus mejores momentos en el United han sido por izquierda, pero por ahora no le está resultando".