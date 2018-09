Mourinho niega pelea con Pogba y advierte: "Ningún jugador es más grande que el Manchester United"

José Mourinho y Paul Pogba vivieron un momento tenso esta semana en el entrenamiento del Manchester United, tras un cara a cara que fue filmado por las cámaras de los medios ingleses, quienes armaron toda una historia que fue desmentida por el entrenador portugués.

En conferencia de prensa, Mourinho salió al paso de los rumores de una lucha entre ambos, y sentenció que "nuestra relación jugador-técnico es buena. Nadie entrenó mejor que Paul el martes, miércoles, jueves y viernes, entrenaron tan bien como él pero no mejor. Jugará mañana ante West Ham".

Y en la previa del duelo ante el West Ham de Manuel Pellegrini (sábado, 8:30 horas de Chile), el luso reclamó sobre la situación que "nosotros siempre entrenamos de esa forma, no me importan las cámaras, no sé de que pelea hablan, nuestra relación es buena".

"Para ustedes (los periodistas) es espectacular porque hacen una historia increíble de lo que pasa en 15 minutos de un entrenamiento abierto, quizás es culpa de la oficina de prensa de tener solo 15 minutos de práctica abierta, porque ese tipo de cosas pasan muchas veces sin cámaras", añadió.

"Él es un jugador como el resto, ningún jugador es más grande que el club. Si estoy muy contento por su trabajo, va a jugar, y si no lo estoy, no va a jugar, es así de simple. Manchester United es más grande que nadie y tengo que defender eso", indicó sobre Pogba.

Finalmente, Mourinho indicó que "el equipo siempre necesita buenos jugadores, jugadores con personalidad para jugar, Paul la tiene y va a jugar mañana (sábado). Lo único que me preocupa es que no pregunten sobre lo que importa, el partido con West Ham".