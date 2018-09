Pellegrini vs. Mourinho: Un registro muy desigual y una tensa relación con "problemas de fondo"

Este sábado, cuando el West Ham reciba a Manchester United por la fecha 7 de la Premier League 2018-2019, se escribirá un nuevo capítulo del frente a frente entre Manuel Pellegrini y José Mourinho. Una vibrante historia que llega a su capítulo 14 ey que carga con mucho más que con mera estadística.

El Ingeniero y Mou han formado parte de la elite del fútbol mundial durante la última década y desde esa posición han dado vida a una rivalidad que estalló cuando Mourinho reemplazó a Pellegrini en el banco del gigante Real Madrid, a mediados de 2010. Al frente del conjunto merengue en la temporada 2010-2011, el portugués tuvo que enfrentar constantes comparaciones con su antecesor y ahí exhibió su más frontal repertorio.

"A mí no me puede pasar lo mismo que le pasó a Pellegrini. La diferencia con Pellegrini es que si a mí el Madrid me echa, no me voy a entrenar al Málaga", manifestó en una conferencia de prensa cuando se le nombró al chileno en una pregunta. Y si bien el Ingeniero no pudo ser campeón en su única temporada en la Casa Blanca (2009-2010), logró una campaña récord en cuanto a puntos al alcanzar 96 unidades, tres menos que el Barcelona de Pep Guardiola que logró el título en esa campaña.

La rivalidad entre Pellegrini y Mourinho estalló cuando el portugués reemplazó al chileno en el banco del Real Madrid / Foto: AP

"Quien dice que no vendría a Málaga a entrenar es porque no ha estado aquí. Me da mucho orgullo dirigir al Málaga en este momento, especialmente en la situación que vine. No me arrepiento para nada de haber venido, y estoy muy orgulloso de entrenar a esta institución", respondió Pellegrini sobre la crítica por irse a Málaga y sobre su ciclo en el Real remarcó que "intenté hacer la mejor campaña posible con lo que había. A lo mejor a muchos les duele, pero ha sido la mejor campaña de la historia del Real Madrid en cuanto a puntos".

Semanas después Mou respondió sobre el tema de la campaña histórica: "Ha dicho parte de la verdad, pero cayó en la primera ronda de la Copa y en la primera eliminatoria de octavos. El segundo es el primero de los últimos y si acabamos así… Pellegrini hizo una temporada muy buena".

Para desgracia del chileno, el primer enfrentamiento entre ambos fue una aplastante goleada en favor del portugués. El 3 de marzo de 2011 Real Madrid venció al Málaga por 7-0 en el Santiago Bernabéu. De ahí en adelante The Special One iría consolidando una clara paternidad sobre el ex defensa de Universidad de Chile.

Pellegrini arremete en Inglaterra

Si en España la artillería más pesada corrió por parte de Mourinho, en Inglaterra el Ingeniero arremetió y no se quedó atrás a la hora de lanzar quemantes declaraciones sobre su colega. "No tengo ningún problema personal. Discrepo con él en la parte ética y estética de esta profesión", dijo en su calidad de DT del Manchester City, en una entrevista con Cadena Ser, en febrero de 2014.

Días después, en una nota con el sitio oficial de los citizens, Pellegrini respondió a unas declaraciones que hizo Mou sobre una presunta ayuda de los árbitros hacia el City. "Creo que Mourinho tiene un equipo fuerte con grandes jugadores. Creo que son uno de los favoritos. El dice lo que dice porque, si gana, se lleva todo el crédito y si pierde no tiene ninguna responsabilidad. El cree que eso es lo mejor para su equipo", tiró el chileno.

Mourinho gritándole un gol a Pellegrini en el triunfo 1-0 del Chelsea sobre Manchester City el 3 de febrero de 2014 / Foto: Getty Images

Y con Pellegrini ya fuera de la Premier, Mourinho lo sacó a colación cuando se refirió al favoritismo del City en la primera temporada de Pep Guardiola (2016-2017) como DT. "Es un claro aspirante al título y debemos tenerle el máximo respeto. Además, ahora tiene un gran entrenador", lanzó el luso.

A modo de resumen, en una entrevista con Marca en enero de 2018, Pellegrini habló de su tensa relación con Mou. "No es mi enemigo. Conviví sin problemas con él. Ganamos y perdimos partidos los dos. Tuve problemas de fondo con él, lo cual no significa que fuera mi enemigo", dijo. Mientras que en una nota con El Mercurio, en junio del presente año, comentó que "tengo pocos amigos entrenadores, es que me he cambiado mucho de país, pero tengo muy buena relación con todos, incluido Mourinho. Nos vimos hace cuatro días en el aeropuerto de Londres y nos dimos un abrazo".

El frente a frente entre Pellegrini y Mourinho:

03/06/11, Liga de España, Real Madrid 7-0 Málaga – Ganador: Mourinho

22/10/11 , Liga de España, Málaga 0-4 Real Madrid – Ganador: Mourinho

03/01/12, Copa del Rey, Real Madrid 3-2 Málaga – Ganador: Mourinho

10/01/12, Copa del Rey, Málaga 0-1 Real Madrid – Ganador: Mourinho

18/03/12, Liga de España, Real Madrid 1-1 Málaga – Empate

22/12/12, Liga de España, Málaga 3-2 Real Madrid – Ganador: Pellegrini

08/05/13, Liga de España, Real Madrid 6-2 Málaga – Ganador: Mourinho

27/10/13, Premier League, Chelsea 2-1 Manchester City – Ganador: Mourinho

03 /02/14, Premier League, Manchester City 0-1 Chelsea – Ganador: Mourinho

15/02/14, Copa FA, Manchester City 2-0 Chelsea – Ganador: Pellegrini

21/09/14, Premier League, Manchester City 1-1 Chelsea – Empate

31/01/15, Premier League, Manchester City 1-1 Chelsea – Empate

16/08/15, Premier League, Manchester City 3-0 Chelsea – Pellegrini