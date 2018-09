Bottas superó a Hamilton y se quedó con la pole del GP de Rusia

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se quedó con la pole position del Gran Premio de Rusia y largará en la punta de la grilla, para el 'un-dos' de la escudería alemana en el Circuito de Sochi, ya que el británico Lewis Hamilton finalizó segundo.

Si bien Hamilton, líder actual del mundial de F-1, se había mostrado dominante en las tandas de entrenamiento, fue el finés quien, con un tiempo de 1'31″387, se quedó con la segunda pole de su temporada. Antes lo había conseguido en Austria, donde debió abandonar. Bottas superó por 145 milésimas a Hamilton, quien no pudo repetir las buenas vueltas de las sesiones anteriores.

Esto, más aún si se considera que su rival en el mundial, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), fue tercero a casi medio segundo de Bottas. Al lado del germano estará su coequipo Kimi Raikkonen.

La tanda estuvo marcada por la atípica Q2, ya que los cinco eliminados de esa sesión (Max Verstappen y Daniel Ricciardo de Red Bull, Pierre Gasly de Toro Rosso y Carlos Sainz y Nico Hulkenberg de Renault), decidieron no marcar tiempo. Los tres primeros saldrán del fondo de la grilla por penalizaciones, por lo que prefirieron guardarse, mientras que los Renault, tras pasar la Q1, optaron por no salir ya que aseguraron una salida en la mitad de la lista por sanciones.

