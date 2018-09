Gonzalo Jara quiere seguir en la U: "Estoy donde quiero estar y me gustaría terminar mi carrera acá"

Gonzalo Jara rompió su silencio, tras un mal año con Universidad de Chile, en el que ha perdido la titularidad y también quedó fuera de las nóminas de la Selección chilena en la era Reinaldo Rueda.

Su continuidad en los azules se ve en entredicho, ya que termina contrato y aún no tiene acercamientos para ampliar su vínculo. Sin embargo, Jara quiere seguir en los azules.

"Estos son mis últimos meses acá. Termino contrato en diciembre, el día que vine a la U dije que quería terminar mi carrera acá, opciones no me faltan para poder salir, pero mi primera opción es quedarme acá, así lo quiero yo y mi familia, ya estoy grande para decidir", dijo al CDF.

En esa línea, Jara expresó que "no he tenido contacto con los dirigentes, sé que mi representante ha tenido contacto, pero creo que mi continuidad depende más del cuerpo técnico de la dirigencia, yo estoy donde quiero estar que es en la U".

"Si no sigo, me gustaría ir a México o Estados Unidos, pero no hay acercamientos con Atlas de Hoyos, no se ha hablado nada de eso", agregó.

Por otro lado, cuestionó el juego del equipo en esta temporada, sentenciando que "nos ha costado mucho imponer nuestro juego, lo que queremos llevar a cabo en la cancha. Después de que nos hacen un gol cambiamos mucho, pero somos nosotros los encargados a solucionar los problemas".

Eso sí, destacó que "hay que equipos rivales que tienen mérito y que hacen ver mal a los equipos grandes, el fútbol de hoy es muy dinámico y físico, si nos nos imponemos físicamente en los duelos todo se equipara".

Finalmente, consideró que "desde que estoy en la U han habido muchos entrenadores distintos, pero la gente se queda mucho con lo que pasó con Sampaoli".