La insólita reacción de Mourinho por la ausencia de Alexis ante el West Ham de Pellegrini

Alexis Sánchez no jugó ante West Ham United de Manuel Pellegrini, encendiendo todas las luces de los rumores de su relación con José Mourinho en el Manchester United. La ausencia del chileno provocó todo tipo de especulaciones.

Antes del partido, Mourinho se remitió a decir que "opciones son opciones" por la ausencia de Alexis. En algunos medios ingleses aseguran que fue para guardarlo de cara al duelo con Valencia por la Champions League.

Pero tras el partido, el portugués dio una insólita explicación por no participación de Sánchez: "Por muchos meses mucha gente pedía que jugara Martial. Siempre Martial, Martial, Martial. Cuántos meses muchos diciendo que Alexis no jugaba lo suficientemente bien. Esta semana fue tiempo para hacerles caso y darle una chance a Martial y dejar fuera a Alexis", indicó.

Sobre el partido ante West Ham, Mourinho sentenció que "el tercer gol nos mató mentalmente, tuvimos una reacción antes, pero eso nos mató. No fuimos agresivos ni intensos, reaccionamos muy tarde. El equipo necesita cosas positivas, pero así no se puede".

"Creo que un equipo que viene con fragilidad mental de malos resultados, viene acá y empieza perdiendo 1-0 tempranamente, no es la mejor forma de empezar. Además, hubo un gol en offside, con VAR no era gol, el martes si había VAR y no hubiese sido cobrado, el asistente cometió un error", cerró criticando al árbitro por cobrar el primer tanto de los de Pellegrini.