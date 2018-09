Europa se hizo fuerte y derrota a Estados Unidos en la Ryder Cup de golf

El equipo de Europa logró los puntos necesarios para conquistar la Ryder Cup de golf sobre Estados Unidos, que se disputó este fin de semana en Le Golf National, a las afueras de París, con un expresivo 17 y medio puntos sobre 10 y medio.

Los europeos recuperan el preciado trofeo, que les habían arrebatado los estadounidenses en la edición anterior en Minnesota en 2016, y suman un nuevo éxito para un total de 9 victorias en los últimos 12 encuentros intercontinentales.

El cuadro del viejo continente comenzó la última sesión de partidos individuales con una ventaja de cuatro puntos y se dejaron llevar con el viento para contener la embestida inicial del equipo estadounidense y conseguir uno de los mejores resultados de las últimas Ryder Cup.

El italiano Francesco Molinari logró el punto decisivo para que Europa sumara los 14,5 que necesitaba para recuperar el trofeo que defendía Estados Unidos.

It's their sixth-straight win in Europe. #LiveUnderPar pic.twitter.com/nFkp71jE3o

OWNING HOME SOIL. 🇪🇺 🇪🇺 🇪🇺 #TeamEurope has won the #RyderCup .

Francesco Molinari is in there somewhere!!!#TeamEurope pic.twitter.com/VreIag46z9

