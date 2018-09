Hamilton gana el GP de Rusia gracias a su compañero Bottas que lo dejó pasar

Lewis Hamilton se acercó el domingo a su quinto título de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Rusia, después que su compañero del equipo Mercedes, Valtteri Bottas, se corrió para dejarlo pasar cuando se acercaba la mitad de la carrera.

Hamilton supera a Sebastian Vettel, de Ferrari, por 50 puntos en el campeonato de pilotos faltando cinco carreras. Ambos buscan su quinto título, pero todo parece dado para que el inglés vuelva a ser campeón.

Durante la prueba, Hamilton quedó segundo detrás de Vettel tras una parada en boxes, pero luego recuperó la delantera.

Cuando el alemán volvió a presionar al británico en la vuelta 25, la radio del equipo Mercedes indicó a Bottas que dejara pasar a su compañero y el finlandés, que no ha ganado una carrera en esta temporada, obedeció.

De esta forma, Hamilton obtuvo su octava victoria de la campaña, la quinta en las últimas seis carreras. Mercedes ocupó los dos primeros puestos por tercera vez en la temporada y parece destinado al título.

RACE CLASSIFICATION: @LewisHamilton extends his championship lead to 50 points with five races to go #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/sPNfPstO9m

There have been five races in Sochi, @LewisHamilton has now won three of them 💪 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/qlwVcGq1Zb

— Formula 1 (@F1) September 30, 2018