En la UC sacan pecho por romper la mala racha con Colo Colo: "Es lo más lindo que hay"

En la UC, la felicidad fue máxima. Además de vencer a Colo Colo por primera vez desde 2015, se aleja en el Torneo Nacional y dio un gran paso en el camino al título.

Por eso, los jugadores tomaron la victoria por 1-0 con mucha alegría. "Ganar un clásico así, con nuestra gente y de local es lo más lindo que hay", aseguró el arquero Matías Dituro, uno de los puntos altos de Universidad Católica.

"Fue un primer tiempo friccionado, pero en el segundo hicimos un gran trabajo, pudimos conseguir un triunfo más amplio", añadió a su vez el golero.

En tanto, el delantero Sebastián Sáez reconoció lo duro del partido, en el que debió bregar con la zaga de Colo Colo. "Había que enfrentar a una defensa dura, pero el cansancio valió la pena, sacamos adelante el partido. Sabíamos que el partido sería apretado, los clásicos lo son, pero Beñat San José lo planificó bien", aseveró.

Por su parte, César Munder confesó que no brilló en ataque porque tuvo otras órdenes. "Yo cumplo lo que me dice el "profe", y lo que me pidió era que ayudara a los laterales a defender", dijo el cubano.