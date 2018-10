Diego Osella abandona a un San Luis que tiene pie y medio en la Primera B

San Luis de Quillota es el exclusivo colista del Campeonato Nacional con 18 puntos y ahora, tras la inapelable derrota de local por 4-2 ante Huachipato, se agudizó la crisis del equipo Canario con la renuncia del entrenador Diego Osella.

Los malos resultados del cuadro quillotano, que está a seis puntos de alcanzar a Curicó Unido, último equipo que se estaría salvando del descenso, y a cuatro del penúltimo en la tabla, llevaron al DT a renunciar tras una campaña donde dirigió 11 partidos y sólo ganó dos, empató la misma cantidad, y sumó siete derrotas.

Es más, tras la derrota ante Huachipato, Osella fue claro en indicar que "creí que podíamos bajar el margen de error, ese que a veces no es entrenable (…) me fastidia, me enoja, no lograrlo. Esa la realidad".

Complicado escenario para los Canarios que, a falta de seis fechas para el final del torneo, se quedan sin entrenador y en la próxima fecha, el domingo a las 17:30 horas en el Lucio Fariña, recibirá a un Deportes Antofagasta que está peleando por el título del Campeonato Nacional, a sólo cinco puntos de darle caza al líder Universidad Católica e igualados en el segundo lugar con Universidad de Concepción.