La crisis sin fin del Manchester United toca duro al "inservible" Paul Pogba

El Manchester United del delantero chileno Alexis Sánchez atraviesa por uno de sus momentos más delicados de la última década, tal como quedó demostrado el pasado fin de semana, en la caída 3 a 1 frente al West Ham del técnico nacional, Manuel Pellegrini, donde ni siquiera fue considerado para la banca.

La mala relación del entrenador de los Diablos Rojos, José Mourinho, con jugadores importantes del plantel ha sido evidenciada largamente por la prensa británica, tal como mostraba el video con miradas amenazantes que sostenía el DT portugués con el mediocampista francés Paul Pogba.

El campeón del mundo en Rusia 2018 ha sido uno de los más críticos del actual proceso de Mou, pidiéndole públicamente que atacara más, y por eso el histórico ex seleccionado inglés, Alan Shearer, se refirió específicamente a su caso. Pese a que el ex jugador del Newcastle United se lanzó contra todo el plantel de los Red Devils, manifestó que Pogba no se compara con las leyendas del club y lo catalogó de "inservible".

"Pogba es el jugador más caro de la historia del United, pero, incluso siendo campeón del mundo, no serviría ni para limpiarle las botas a los futbolistas que han hecho historia en Old Trafford", apuntó Shearer en entrevista con el diario The Sun

"Actualmente, el Manchester United avergüenza. También son los jugadores por no jugar para Mourinho. Hemos visto imágenes de entrenamientos con discusiones y titulares negativos. La culpa no es sólo de Mou, también otros tienen parte de culpa. Cuando yo jugaba esto no pasaba, el club y el entrenador tenían el poder. Ahora, el poder lo tienen los jugadores", agregó.

¿Pogba sería compañero de Vidal?

Todo esto, en medio de los rumores que existe en la prensa inglesa sobre la posible partida de Pogba al FC Barcelona. Según apunta el Daily Mail, el seleccionado francés "quiere dejar Manchester United para partir a Barcelona, sin importar si es que Mourinho es saca de la banca. La relación entre ambos se ha deteriorado mucho públicamente y por eso el único factor que sostendría a Pogba en el United es si Mou es reemplazado por Zinedine Zidane, con quien está interesado en trabajar".

En Inglaterra ya hablan de un "Old Trafford en llamas" con Alexis en el medio del incendio que sacude a su club, que marcha en la 10º posición de la Premier League, con sólo 10 puntos en siete fechas jugadas.