Roger Federer y Serena Williams serán las máximas figuras de la Copa Hopman 2019

El tenista suizo Roger Federer (2º del ATP) y la estadounidense Serena Williams (17º de la WTA) serán las principales figuras de la Copa Hopman 2019, tradicional torneo que se disputa desde 1989 en Australia y que este año se realizará el día de Año Nuevo enfrentando a duplas mixtas de ocho países invitados al torneo.

En el caso de Williams, su pareja será el integrante del equipo del Resto del Mundo de la Laver Cup 2018, Frances Tiafoe (41º), mientras que la prometedora tenista Belinda Bencic (41º) acompañará a Su Majestad en el equipo suizo.

"Siempre disfruto jugando en Australia frente a la multitud en el Perth Arena. Los fanáticos australianos son muy cálidos y siempre te entregan un gran apoyo. La Copa Hopman siempre me ha gustado para tener un gran comienzo de temporada, especialmente antes del Abierto de Australia", dijo Williams en la presentación del torneo.

JUST ANNOUNCED: @rogerfederer and @BelindaBencic will take on @serenawilliams and @FTiafoe in the 2019 @hopmancup. This game is not to be missed! 🎾🏆 #HopmanCup pic.twitter.com/lhnMX9gJNt

— RAC Arena (@RACArena) October 3, 2018