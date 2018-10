Kudelka traza las líneas para seguir en 2019: "La U tiene que animarse a ser mucho más grande"

El técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, reiteró este jueves su intención de continuar al mando del equipo de cara a la temporada 2019, pese a que la prolongación de su estadía en el club depende exclusivamente de su clasificación a un torneo internacional. No obstante, el DT argentino entregó las líneas que le ha pedido a Azul Azul para poder seguir en un elenco que, para él, tiene el potencial de crecer mucho más a nivel sudamericano.

"La U es una institución muy grande y considerada en Sudamérica, pero tiene que animarse a ser mucho más grande aún, más grande que la U en el pecho y más. Tenemos que tener lineamientos claros y no porque la institución no los tenga, porque tiene enormes valores y prestaciones, grandísimas posibilidades, sólo dije alineémonos, porque si no las unificamos, no somos equipo", aseguró Kudelka en conferencia de prensa.

"Nosotros tenemos que ser más pulcros, pero de eso se trata a lo que pretendemos en un futuro inmediato y en el año que viene. Mi idea es tener un equipo comprometido con 'la institución por arriba de todos nosotros', porque sólo así se logra sentida de pertenencia y nadie tiene que estar exento de eso", agregó.

Por otra parte, el entrenador reconoció que tiene la intención de seguir trabajando con jugadores como Gonzalo Jara y Yeferson Soteldo, destacando que al joven venezolano lo trata con el amor y odio, que se tiene con alguien de su familia.

Publimetro Chile Tobías Figueroa depende de Unión Española para "cumplir su deseo" de fichar en la U El delantero hispano es seguido de cerca por Azul Azul. A la espera de la resolución que tomen en Santa Laura por su futuro, en Belgrano, dueño de su pase, disfrutan de su buen presente.

"Con Gonzalo tengo ricas charlas desde que llegué, si he conversado mucho ese tema y necesito profundizar y hablar más. Es bienvenido que los jugadores se quieran quedar, me llena de gratificación que eso ocurra, porque si se quieren quedar, es para dejar más cosas en la institución", aseguró el DT.

"Con Yeferson estoy contento porque lo dije en su momento, hay que ayudarlo, hay que darle apoyo, es un chico joven que vive cosas de grande. Es como mi hijo, a veces tengo ganas de decirle para por favor un poco y otras veces de agarrarlo y abrazarlo, pero es lo lindo de la conducción. Me gustaría tenerlo más tiempo, ese enano me mueve, aunque hay un impedimento verde que es bastante difícil", añadió.

Polémica de La Cisterna

Por último, y ante la polémica generada por el escenario que tendrá el partido de la U frente a Palestino, el adiestrador se mostró "asustado" por la posibilidad que pueda suspenderse el encuentro en el estadio Municpal de La Cisterna y dijo estar extrañado del desorden poco común en Chile.

"Me asusta con que se pueda suspender. Esperemos que no pase, y si eso ocurre, deberá ser una experiencia para que no ocurra más. Yo vengo de situaciones de otros lados que no siempre sabes donde o a qué hora juegas, se cambia sobre la hora y eso atenta a una buena organización de entrenamiento, todo ha sido pulcro y muy a distancia al tiempo y me pega bien eso. Esta es la primera anormalidad que estoy viviendo y esperemos que no ocurra", cerró.