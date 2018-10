Marcelo Díaz abrazó la mesura tras no ser considerado por Rueda en la Roja: "Me enfoco en seguir trabajando acá"

El volante Marcelo Díaz fue uno de los grandes ausentes, otra vez, de la nómina de la selección chilena de cara a sus duelos amistosos en Norteamérica, ante Perú y México, este próximo 12 y 16 de octubre, respectivamente.

La actual figura de Racing de Avellaneda, quien era pedido por los hinchas e incluso Charles Aránguiz, decidió tener una actitud calmada al respecto y no se hizo grandes problemas por su no convocatoria: "No tengo mucho que decir, no estoy en la nómina, me enfoco en seguir trabajando acá. Estar en Racing me hace sentir cómodo y tengo que seguir haciéndolo bien", dijo Carepato, en conferencia de prensa.

Marcelo Díaz igualmente, valoró que el técnico Reinaldo Rueda haya citado a su compañero de equipo, Eugenio Mena, que también goza de un buen presente en suelo argentino: "Él es un jugador capacitado, tiene excelentes condiciones, por eso ha realizado una muy linda trayectoria", argumentó.