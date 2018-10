Las sorpresas y los descartados de Rueda en la Roja para los amistosos con Perú y México

El director técnico de la Selección chilena, Reinado Rueda, hizo pública la nómina de la Roja para sus partidos amistosos de fecha FIFA, ante Perú y México, que se jugarán el próximo viernes 12 y martes 16 de octubre, respectivamente.

Y dentro de la lista de 24 jugadores, hay cuatro de ellos que llaman poderosamente la atención. porque son dos retornados y dos debutantes en esta nueva etapa de la Selección, tras no clasificación al Mundial de Rusia en el marco del proceso Rueda.

En cuanto a los regresos, Eugenio Mena y Felipe Gutiérrez aparecen por primera vez en la óptica del colombiano, que no los había considerado en los partidos amistosos anteriores. Ambos, fueron seleccionados fijos en los procesos de Sampaoli y Pizzi y actualmente, cumplen buenas actuaciones en Racing Club de Argentina y Sporting Kansas City de Estados Unidos, respectivamente.

Por su parte, llegó la hora de los novatos. El primero es Fernando de Paul, argentino nacionalizado chileno y arquero suplente de la Universidad de Chile, quien no ha visto minutos en el Campeonato Nacional, no así en Copa Chile. Es una de las citaciones más sorpresivas, ya que el portero que se hizo conocido en nuestro país en San Luis no ha venido jugando y a veces ni siquiera va al banco de suplentes.

Y el segundo jugador en estrenarse, es Alfonso Parot. El lateral izquierdo es inamovible en la zaga de Rosario Central y desde el año pasado que lleva cumpliendo varios y buenos partidos en las canchas argentinas, demostrando que su nivel en Universidad Católica no fue casualidad.

No fueron considerados

En el calabozo de las alternativas, quedaron afuera siete jugadores de la nómina anterior que estuvo en Asia, donde enfrentaron a Corea del Sur el pasado 11 de septiembre, en el empate 0-0 en Suwon.

Se trata de Miiko Albornoz, Cristian Cuevas, Lorenzo Reyes, Diego Rubio, Brayan Cortés, Fabián Orellana y Martín Rodríguez, que esta vez no fueron considerados por Rueda en esta ocasión.

Lo más sorprendente es lo de Albornoz y Rodríguez, dos que vieron mucha acción en los últimos compromisos, pero que al parecer han perdido peso en la consideración del cafetalero.