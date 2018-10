El Mago Valdivia tras el adiós de Colo Colo a la Libertadores: "Más allá de las excusas, Palmeiras jugó mejor"

Jorge Valdivia fue el único jugador de Colo Colo que se quedó en cancha tras el partido y evidentemente cabizbajo, manifestó sus razones por las cuales el Cacique, quedó eliminado en los cuartos de final de Copa Libertadores ante un superior Palmeiras, en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo.

Tras el compromiso, un resignado Valdivia dijo que "no hay para qué buscar explicaciones, mas allá de las excusas, el equipo rival jugó mejor y con la ventaja".

El Mago reconoció a Fox Sports que el partido clave fue en Santiago, la semana antepasada, en la ida de los cuartos de final: "Creo que merecimos más en el resultado en Santiago" y agregó que "perdimos ante el mejor equipo de la fase regular y de esta Libertadores", tras lo cual habló en portugués con los canales de televisión brasileños, donde repitió sus sensaciones.

Publimetro Chile Colo Colo es un desastre: registra su peor racha del siglo y está a un paso conseguir sus números más negros de la historia Los albos con Héctor Tapia en la banca entraron en los libros históricos, pero en el sector de fracasos, y se acercan a su peor seguidilla de duelos caídos de todos los tiempos.

Luego en conferencia de prensa, Valdivia sentenció que "de esto se sale trabajando, no queda otra, hay que seguir. La racha negativa se supera trabajando, es de la única manera que podemos hacerlo. Nos vamos tristes, pero orgullosos porque lo dimos todo. Esperemos que en el Campeonato Nacional vuelvan los resultados positivos".

"En el fútbol no existe lo de jugar bien y ganar. Anduvimos bien en muchos partidos y no ganamos aunque merecimos más. Este equipo, encuentro yo, juega bien algunos partidos y no gana. En este momento lo que importa es obtener resultados y para eso hay que trabajar", añadió.

Además, Valdivia criticó sobre el presente del Cacique que "es sabido el plantel corto que tenemos, en comparación a Palmeiras es muy difícil, tienen dos equipos completos. Los que hemos jugado estos partidos hemos sido casi los mismos, con ausencias que son determinantes. Eso sí, no se justifica en nada en la posición que estamos en el torneo local, los que entran deben saber que defienden a Colo Colo, lo han hecho bien, pero cuando esos jugadores que entran no vienen jugando y el equipo está perdiendo falta confianza en ellos. Es algo que los más grandes tenemos que llevarlo mejor".

Por último, fue consultado sobre si volvería a Palmeiras, ante lo cual afirmó que "no lo sé, hoy me debo a Colo Colo y mi idea es quedarme acá, estoy muy feliz".