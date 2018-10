Barcelona consiguió un pobre empate frente a Valencia y con Arturo Vidal de suplente

El FC Barcelona del volante chileno Arturo Vidal rescató un pobre empate 1 a 1 frente a Valencia este domingo en el estadio Mestalla, y que tuvo al jugador formado en Colo Colo sentado en la banca de suplentes durante los 90 minutos. Debido a la decisión del técnico Ernesto Valverde de usar a Sergio Busquets, Ivan Rakitic y Arthur en mediocampo, el ex Bayern Munich fue sólo un espectador del compromiso.

El duelo arrancó mal para los visitantes. Un error entre Thomas Vermaelen y Gerard Piqué permitió que los valanecianos, tras de un córner de Dani Parejo y gol de Garay, aprovecharan de ponerse en ventaja en el marcador cuando apenas se jugaban dos minutos de partido.

Sin embargo, el Barça se repuso de la mala suerte inicial, y como siempre, gracias a su superestrella Lionel Messi. El argentino sacó un potente zurdazo desde fuera del área que puso la igualdad en el marcador, y luego de eso el equipo de Valverde se adueñó de la pelota y fue a buscar al segundo. Pese a eso, el local hacía realizó una buena estrategia defensiva.

Si bien los culés siguieron intentando llegar al gol en el segundo tiempo, no podían romper el cerco del cuadro che. El brasileño Phillipe Coutinho tuvo una de las más claras, pero demoró en el remate. Valverde miró al banco para buscar las soluciones que no encontraba en la cancha. Primero mandó a Dembelé en reemplazo de Coutinho buscando romper por fuera. A los 88', entendiendo que un punto en ese escenario no era malo, oxigenó la zona de volantes sacando a Arthur por Rafinha.

Con este empate, el FC Barcelona perdió el liderato de la liga española, que ahora le pertenece al Sevilla., y dejó al Rey con la responsabilidad de seguir luchando por hacerse un lugar en uno de los equipos más competitivos del mundo.