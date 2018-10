Fernanda Castro y Maximiliano Morales se convierten en bicampeones del Cross Merrell Fest 2018

Este domingo 7 de octubre se realizó la tercera edición del Cross Merrell Fest en el Parque Tricao de Santo Domingo. Hasta el lugar llegaron 800 competidores, doblando la cantidad de asistentes de 2017. Los participantes pudieron elegir entre Cross Triatlón (1.500 metros de natación en la laguna, 30k de mountainbike y 10 kilómetros de trail running), duatlón (30k de mountainbike y 10 kilómetro de trail running) o mountainbike (13K, 30K ó 60K).

El primero en cruzar la meta de la distancia completa fue el argentino Maximiliano Morales, quien se convierte en el bicampeón del Cross Merrell Fest. “Esta es una verdadera fiesta. Feliz por volver al triunfo, el año pasado vine y sufrí, pero este año vine como preparatoria para el campeonato del mundo que va a ser en tres semanas más”, señaló el trasandino.

También se repitió el plato la mountainbiker nacional Fernanda Castro, quien empieza a sentirse cómoda con la modalidad de triatlón off road. “Como gané el año pasado venía con una presión extra, pero por suerte pude sacar ventaja en mi prueba fuerte que es el mountainbike. En la natación me sentí bastante bien, después con la bici hice un buen ritmo y terminé con el trail running, que es la prueba que más me cuesta, pero por suerte pude aprovechar de buena manera la ventaja que había sacado. La carrera linda como siempre, mucha gente y la organización impecable”, comentó Castro.

José Tomás Larraín, productor general del evento se mostró muy satisfecho con el resultado. “Este año agregamos la categoría mountainbike que tuvo una gran recibimiento, tuvimos quinientos inscritos solo en esa modalidad así que estamos muy felices, además que lo armamos como temática más festivalera así integramos a corredores y acompañantes. Estamos muy conformes con los resultados, siempre hay detalles que mejorar, pero creemos que este evento va sumando su espacio en la agenda de los triatletas”.

Este año además, hubo música en vivo, dj’s, slackline, muro de escalada y food trucks para animar a los acompañantes de los competidores.

También se compitió en formato Duatlón, postas y mountainbike.

Los resultados

Hombres Cross Triatlón:

1º Maximiliano Morales – 2:11:14

2º Juan Araya – 2:18:05

3º Cristóbal Sandoval – 2:24:07

Mujeres Cross Triatlón:

1º Fernanda Castro – 2:47:52

2º Tania Radic – 2:51:46

3º Alejandra Vergara – 2:52:04

Hombres Duatlón:

1º Cristian Pérez – 1:59:51

2º Felipe Morales – 2:00:48

3º Vicente Deppe – 2:02:26

Mujeres Duatlón:

1º Michelle Trujillo – 2:32:15

2º Patricia Alcayaga – 2:46:38

3º Macarena Carné – 2:48:27