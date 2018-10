La dura autocrítica de Nico Castillo en su arribo a la Roja: "Estoy un poco al debe en lo futbolístico"

Nicolás Castillo fue otro de los citados por Reinaldo Rueda que arribó durante este lunes a Miami, para integrarse a los entrenamientos de la Selección Chilena, en el marco de su gira por Norteamérica, donde enfrentarán a Perú (12 de octubre, 21:30 horas) y México (16 de octubre, 22:30 horas).

Y en esa línea, Castillo habló con los medios de prensa apostados en el terminal aéreo y reconoció que se encuentra en un nivel más bajo, en materia futbolística: "Estoy bien físicamente, pero un poco al debe en el tema futbolístico. Por la lesión que tuve no he podido sumar minutos y en los últimos tres partidos han expulsado a tres defensores y no he podido entrar. Los entrenamientos allá son duros así que estoy bien", argumentó.

El delantero del Benfica, que solo ha disputado 65 minutos desde que llegó procedente del Pumas de México, en junio de este año, sabe que quizás no sea considerado por Rueda desde un inicio, sin embargo, se mostró optimista: "Siempre la oportunidad de estar acá la aprovecho al máximo, seguir aprendiendo, seguir aportando en lo que quiere de mí el cuerpo técnico".

Retorno de Matías

Castillo también se alegró por el regreso de Matías Fernández a la Roja, tras dos años de ausencia. Ambos fueron rivales en México, sin embargo, el delantero alabó las condiciones del calerano.

"Matías es un jugadorazo, estuve con él en México. Demostraba su calidad ahí y siempre es bienvenido. Todos son un aporte. Él tiene mucha experiencia, viene de varios procesos anteriores. Estoy muy feliz por él", puntualizó el ex UC.