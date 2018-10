El nuevo receso del Campeonato Nacional genera ruido: "Parar tres veces ya es como mucho"

La fecha FIFA de octubre, donde la selección chilena enfrentará amistosos ante Perú y México, obligará nuevamente a detener el Campeonato Nacional. Los constantes recesos -el tercero durante la segunda rueda- han comenzado a generar ruido entre los participantes del torneo. Si bien la mayoría de los futbolistas reconoce que la pausa sirve para recuperar energías y corregir detalles, también argumentan que parar reiteradamente "a veces es excesivo”.

En la Universidad de Concepción quedaron a tiro de cañón de alcanzar a Universidad Católica en la cima tras golear a Deportes Iquique por 3-0, pero deberán esperar casi dos semanas para enfrentar a los cruzados en una final anticipada. "Es excesivo parar muy seguido, pero entendemos que la Selección debe buscar nuevos nombres en estos amistosos. A nosotros no nos va a perjudicar, porque tenemos la idea clara, y nos ayudará a corregir errores mínimos", advierte el volante Alejandro Camargo.

En esa línea, uno que también está en la pelea por la punta es Deportes Antofagasta. Desde el norte, Felipe Flores expone que “estoy de acuerdo con que se pare el campeonato, pero tres veces ya es como mucho, es incómodo y más cuando estamos en la recta final, pero lamentablemente las reglas están así. Ahora hay que aprovechar este tiempo para trabajar y recuperarse del cansancio, porque después del receso vienen partidos de vida o muerte para nosotros”.

José Bizama, defensa de Huachipato -equipo que acumula cuatro victorias al hilo y está en la pelea por un cupo para la Copa Sudamericana-, sugiere que "podría haber menos recesos. Cuando vienes con ritmo de competencia y con una racha como la que traemos, estas pausas no son muy buenas, pero el 'profe' (Nicolás Larcamón) nos recalcó que debemos empezar a trabajar desde ahora el partido contra La Calera y así lo estamos afrontando”.

Un respiro en medio del naufragio

En la parte baja de la tabla, los clubes que luchan por no descender reciben con los brazos abiertos el nuevo receso por la fecha FIFA. San Luis, Deportes Temuco, Palestino y Everton se tomarán la detención como una nueva oportunidad para salvarse del infierno.

"No nos gusta perder el ritmo, eso está claro, se ha parado mucho, pero son órdenes y los equipos deben acatar, porque así estaba programado desde un principio", reconoce el delantero de Everton, Óscar Salinas, quien, de todas formas, sostiene que "hay que verle la parte buena y para nosotros es una nueva oportunidad para mejorar las cosas, enfocarnos y corregir los errores que hemos cometido, sobre todo después de la derrota contra Curicó, que nos dolió bastante".

"No es lo mejor para el campeonato, pero dadas las circunstancias, nos servirá para recuperar energías y a los que están lesionados. Estamos en una situación complicada y parar en estos momentos es lo mejor", admite Mathías Riquero, volante de Temuco, club que ocupa la penúltima posición de la tabla.

"En el caso nuestro, lo tomamos muy bien, porque el 'profe' (Mauricio Riffo) acaba de asumir, entonces, trabajaremos para agarrar el estilo de juego él quiere", reconoce Ignacio González, arquero del alicaído San Luis de Quillota, quien admite que "no me gusta parar tanto, me gusta la competencia fin de semana a fin de semana, pero uno debe adaptarse a las fechas".