El receso y la falta de Libertadores serán clave para definir el futuro del plantel de Colo Colo

Colo Colo no lo pasa nada de bien en el Campeonato Nacional y ya suman cuatro fechas sin conocer de victorias, encuentros que suben a siete si se toma en consideración los últimos tres de Copa Libertadores, donde quedaron eliminados en los cuartos de final.

Fuera del gran objetivo trazado por el cuerpo técnico para este año, competir hasta lo más lejos posible en el torneo continental y sin posibilidad de título, ahora sólo queda la lucha por lograr la clasificación a un campeonato internacional para el 2019. Sin embargo, al tener escasas opciones de llegar a la Libertadores del otro año, en la dirigencia de Blanco y Negro ya se resignan con avanzar a la Sudamericana, algo que tampoco tienen tan asegurado si se considera el sexto puesto donde marchan con sus 37 unidades, a dos de salir de la zona de clasificación del segundo torneo en importancia en el continente.

Por lo mismo, los dirigentes, y en especial el gerente deportivo, Marcelo Espina, aprovechará el nuevo receso del Campeonato Nacional para comenzar las evaluaciones finales del plantel y comenzar con la poda que encabezará el técnico Héctor Tapia, quien termina contrato a fin de año y no recibirá una nueva oferta por los malos resultados que obtuvo en su segundo paso por el Cacique.

Durante estas dos semanas de parón en el fútbol chileno, en Colo Colo, por ejemplo, debería quedar resuelta la renovación del defensa Julio Barroso, quien sería el único jugador de los que finaliza contrato que seguiría en el club. Si bien desde la cúpula de ByN no se han acercado al Almirante, Espina espera hacerlo en estos días para conocer las pretensiones del jugador, de quien esperan un gesto para llegar a un acuerdo.

Pese a las lesiones que lo han atacado en el último tiempo, el Almirante está bien evaluado por lo que ha hecho en los años que lleva en el Monumental, además de considerarlo un líder, pero la gran piedra de tope para la renovación es su millonario sueldo. Considerando que no estarán en la Libertadores, las arcas de la concesionaria se reducen y por lo mismo esperan reducir el salario del jugador.

Luego, en la misma línea de los contratos que terminan a fin de año, aparecen los casos de César Pinares y Gonzalo Fierro, quienes no seguirán en el club. El volante por el que Colo Colo tanto luchó para conseguir su fichaje no rindió al nivel que se esperaba y se irá del Monumental, mientras que el histórico lateral podría seguir en otras funciones en el club si es que opta por el retiro y no sale a buscar una última oportunidad en el fútbol.

El caso más complicado de los que finalizan vínculo es el de Agustín Orión. El arquero ha rendido a la altura de las expectativas y su renovación es algo que seduce en el Monumental, pero su alto sueldo es un gran impedimento y más aún pensando que no jugarán la Libertadores. Por lo mismo, pese a que el argentino se acercó al gerente deportivo para empezar a negociar, Espina aún no quiere hacerlo y esperará el receso para pensar, aunque todo indica que su decisión final será dejarlo partir.

Además, los otros jugadores que ya tienen definida su situación y dejarían el club son los que no han tenido continuidad con Tapia en Colo Colo, tales como Jaime Valdés, Fernando Meza, Nicolás Maturana, Brayan Véjar y Felipe Campos, entre otros.

La búsqueda de un entrenador

Con la posición de Colo Colo en el Campeonato Nacional y con la resignación de disputar la Copa Sudamericana, la salida de Tapia de la banca quedó sellada y la dirigencia ya comienza a buscar nuevo entrenador para el 2019, con el nombre de Mario Salas como consenso entre todo el directorio.

Sin embargo, a finales de octubre se debe realizar una nueva reunión de directorio y la "postergada" comisión fútbol deberá reunirse para tomar decisiones sobre el plantel y el nuevo DT, ya que, hasta hoy, son Espina y Gabriel Ruiz-Tagle, presidente de Blanco y Negro, los que están llevando a cabo el "corte" de jugadores. Aníbal Mosa y Daniel Morón, los otros dos integrantes de esta comisión, aún no tienen pito que tocar.

Aunque todavía quedan cinco fechas para el final del torneo y recién se inicia octubre, en los albos ya están tomando importantes decisiones y parecen haber dejado atrás el 2018 para ya enfocarse en el 2019.