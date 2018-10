Suazo levanta la voz de los suplentes en Colo Colo: "Duele que se diga que sólo tenemos 11 jugadores"

El volante de Colo Colo, Gabriel Suazo, alzó la voz por los suplentes del Cacique que no han estado a la altura del equipo que vive un pésimo presente en el Campeonato Nacional y tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, Suazo aseguró que molesta en el plantel que se diga que sólo tiene 11 jugadores y que los nombres que son alternativa no sirven ya que no han rendido a la altura de lo que significa Colo Colo.

"Nos duele cuando se habla que solo tenemos once jugadores, porque nosotros nos pelamos el lomo en los entrenamientos para ser una opción en el equipo. Pero uno siempre ha estado preparado, fui titular ante Iquique y después no juegue más hasta el partido con Palmeiras. Pero es difícil, porque me preparé, y con mucha rabia y frustración jugué ese partido", dijo.

Los albos completaron siete partidos sin ganar entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores y por la ubicación en la tabla, la dirigencia ya se resigna a no participar en la Libertadores el 2019.

El zurdo hizo una autocrítica por lo realizado en este año, indicando que "sabemos que el trajín de la Copa Libertadores es muy importante, el equipo estaba para pelear en los dos frentes. Nos tocó un equipo grande, del cual debemos aprender mucho de ellos. Jugaron casi los mismos jugadores un mes completo y el trajín pasa la cuenta, pero no es justificación ya que teníamos plantel para jugar los dos frentes".

Y sobre la situación de Héctor Tapia, muy cuestionado por el presente albo, Suazo aseguró que "acá todos somos responsables de este momento, somos un equipo y asumimos como tal. Hemos cometido errores y hemos trabajado para estar mejor en estos cinco partidos y estar en una copa internacional".

Eso sí, dijo que "si llega otro técnico tengo que jugármela y entrenar de la mejor manera. Ahora, si sigue Tito feliz, y me queda seguir entrenando pero estamos todos remando para el mismo lado".

Finalmente, sobre la opción de llegar a Copa Libertadores, expresó que "es el objetivo principal, pero estamos claros que estamos a 10 puntos y en los momentos difíciles es donde más aparece este grupo de jugadores".