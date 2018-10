La FIFA advierte a Perú del riesgo que corren de ser suspendidos de todos los torneos internacionales

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Congreso están en pie de guerra por la Ley de Fortalecimiento de la FPF, más conocida como "Ley Oviedo". Pese a que los parlamentarios aprobaron el proyecto en enero, ahora se percataron que uno de los artículos hace mención a la duración del mandato del presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

Con el fin de mantener una continuidad en el organismo que comanda el fútbol peruano, la citada legislación cambió la fecha de las elecciones desde noviembre de 2018 hasta después del ciclo olímpico, en 2020. Una idea que no cayó bien en el Congreso, sobre todo pensando en los problemas legales que tiene el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, quien, incluso, está acusado de homicidio y de haber sobornado a un juez para conseguir su libertad.

Considerando estos antecedentes, los parlamentarios buscan derogar o modificar la ley para que así Oviedo deje lo antes posible su cargo. El primer paso, al menos, ya lo dieron y la Comisión de Educación aprobó derogar la Ley de Fortalecimiento de la FPF, por lo que ahora sólo resta la votación en el Pleno del Congreso para conseguir modificaciones al escrito o simplemente eliminarlo.

Ante esta situación, pensando que el mandamás podría ser destituido, la Federación Peruana inició una verdadera campaña para advertir de los peligros que significaría una intervención de los parlamentarios. Considerando que están adecuando los estatutos de la FPF a los reglamentos, decisiones y recomendaciones de la FIFA y de la Conmebol, estos dos últimos organismos podrían intervenir por la intromisión de un organismo ajeno al fútbol en las materias del deportes e, incluso, podrían suspender a los peruanos.

Al menos, la FPF se ha encargado de exponer que podrían quedar fuera de todas las competencias internacionales y lo confirmaron con declaraciones de la secretaria de Conmebol, Monserrat Jiménez Granda, y con una carta que les envió la FIFA, publicada este jueves. Sacando a luz estos antecedentes, la Federación está generando temor en los hinchas y así, sin que se cuestionen más allá del hecho que quedarían fuera de todo, se opongan a la posible derogación o modificación de la Ley Oviedo.

Una pelea entre dos duros organismos que, en caso de hacerse efectiva una suspensión, podría dejar a Perú sin numerosas competiciones internacionales en 2019, tales como el Sudamericano Sub 20 (enero-Chile), Sudamericano Sub 17 (marzo-Lima), Copa América (junio-Brasil),Juegos Panamericanos (julio-Lima), Mundial Sub 17 (octubre-Perú), clasificatorias Qatar 2022 (noviembre),mientras que sus clubes no podrían participar de la Libertadores o la Sudamericana.

Además, podrían perder la organización del Mundial Sub 17 y ser sede de la final de la Copa Sudamericana 2019.