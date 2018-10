El campeón del mundo Francia evita un papelón al rescatar agónico empate ante Islandia

Francia, actual campeón del mundo, evitó un tremendo bochorno al igualar en los últimos cinco minutos con Islandia (2-2), gracias a su gran estrella Kylian Mbappé, autor de los goles galos.

Bjarnasson y Arnasson pusieron en ventaja a los islandeses en este duelo amistoso disputado en Guingamp, que sirvió para que ambos se preparen para sus compromisos en la UEFA Nations League de la próxima semana.

Sin embargo, cuando parecía que el campeón del Mundial de Rusia 2018 sufría una caída totalmente inesperada, apareció Mbappé, quien ingresó en el segundo tiempo, para salvar un empate. Primero a los 86' gestando el descuento que terminó en autogol de Eyjolfsson y luego a los 90' logrando la paridad mediante lanzamiento penal.

