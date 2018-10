En Perú quieren "repasar" a Vidal: "Me gustaría quitarle un balón y tener una dividida con él"

El viernes se vivirá una nueva versión del Clásico del Pacífico y en Perú ya comienzan a calentar el partido que disputarán ante Chile, desde las 21:30 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. A falta de un día para el encuentro, el volante Pedro Aquino, quien no está considerado como titular, le envió, entre risas, un sutil mensaje al mediocampista Arturo Vidal.

"Me gustaría quitarle un balón y tener una dividida con Arturo Vidal. Lo he estado siguiendo un poquito", confesó el jugador del cuadro del Rímac a Movistar Deportes de Perú.

Pensando en el duelo ante la Roja y la importancia de ganar un clásico después de cinco años, el mediocampista señaló que "yo creo que todos los partidos son muy importantes para nosotros y la patada siempre estará en todos los partidos. Va a ser un encuentro como si jugáramos con Holanda o Alemania (sus rivales en la anterior fecha FIFA)".

Para el encuentro de este viernes, Aquino asoma como suplente tras no ganarle la pulseada a Renato Tapia y Yoshimar Yotún, quienes serán los elegidos del técnico Ricardo Gareca para el quite en el mediocampo. Pese a eso, el jugador del León de México aseguró que se encuentra en un momento de aprendizaje y que tiene una sana competencia con sus compañeros.

"Vengo trabajando como siempre, me toque o no siempre trabajo como si fuera titular. Hay que estar preparado para el momento en que me toque ser titular. Hay que manejarlo con mucha tranquilidad, mucha humildad, y esperar si tengo que esperar y jugar si tengo que jugar. Es una competencia sana, Renato Tapia es mi amigo, es mi compañero, nos conocemos de mucho tiempo. Yo creo que el que esté lo va a hacer de la mejor manera. Cartagena y Peña también están preparados para los partidos. Día a día se aprende. Estoy en un momento de aprendizaje", finalizó.

La formación de Perú para el encuentro ante Chile será con: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores, Raúl Ruidíaz.