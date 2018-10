El descarado reclamo de la figura de Independiente en la Libertadores: "Llegarán los dos equipos que el VAR tenga ganas"

River Plate es uno de los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Independiente de Avellaneda por 3-1. Sin embargo, en dicho compromiso el árbitro brasileño Anderson Daronco no cobró un claro penal de Javier Pinola contra Martín Benítez, cuando el duelo estaba 0-0, lo que condicionó el partido.

Dicha jugada sigue dando que hablar en los jugadores de Independiente y el delantero Emmanuel Gigliotti recordó el partido ante los millonarios. Al ser consultado por los posibles finalistas que puede tener la Copa fue categórico en su pensamiento.

"Para mí, lo digo sin llorar, van a llegar los dos equipos que el VAR tenga ganas. Lo que pasó en la cancha de River fue preocupante. Antes nos habían dado una charla y nos dijeron que las 16 cámaras del VAR iban a ser de la televisión. Todos saben que la jugada merecía una revisión. Y ni se acercó el referí. Me da desconfianza", dijo Gigliotti a radio La Red.

"Me suena raro que te hablan de la transparencia que va a dar el VAR. Cuando no se van a analizar esas jugadas te quita ese pensamiento de transparencia", agregó el ex Boca Juniors.

Eso sí, Gigliotti no se acordó que el Rojo pasó a cuartos de final gracias al "escritorio", ya que en una dudosa decisión de la Conmebol sancionaron a Santos por la alineación del uruguayo Carlos Sánchez en uno de los duelos de octavos, quien estaba suspendido, pero que no había sido notificado a los brasileños.

Aún así, prosiguió con su descargo e indicó que "a mí, a 100 metros, me pareció ver la pierna arriba de Pinola. Se podría haber analizado. En el gol mío lo había anulado antes, no se podía revisar. La de Casco también, que impacta en la cara de Maxi Meza. Nosotros no podemos discutir, no podemos reclamar".

Para finalizar, el ariete realizó una autocrítica y agregó que "el partido estaba 1-1 y a favor de Independiente, y no supimos mantener el resultado. Si creo que el VAR tuvo una influencia muy grande, no sólo en la jugada del penal con la posible expulsión".