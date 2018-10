Garin le da el crédito a su nuevo entrenador por su enorme momento: "Por él estoy jugando mi mejor tenis"

Christian Garín, hoy 123 del mundo y que se meterá entre los 110 con esta avance a la final del Challenger de Santo Domingo, valoró la gran racha de 10 partidos ganados que lleva, juntando este resultado y su título de la semana pasada en Campinas (Brasil).

Tras el partido con Carlos Berlocq en semifinales en República Dominicana, Garín comentó a la ATP que "fue un partido muy duro, Carlos es un gran luchador, pelea todos los partidos, estoy muy feliz por llegar a otra final. Estoy muy cansado, pero muy feliz, solo quiero recuperarme para estar listo para mañana".

De la remontada que tuvo ante el argentino (estaba un set y un break abajo, salvando dos puntos de partido), dijo que "intenté estar positivo todo el tiempo, seguir luchando y seguir en el partido. No estaba jugando bien, pero seguí corriendo y luchando, y esa fue la clave del partido".

Your first finalist in Santo Domingo…. 🇨🇱 Christian Garin!

✅ 2 MP saved

✅ Win streak to 9 straight

✅ Back-to-back finals pic.twitter.com/5klZZ1S8cF

