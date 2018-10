El plan de empoderamiento de Kudelka en la U 2019 queda en vilo y bajo la lupa de Azul Azul

La eliminación de Universidad de Chile de la Copa Chile dejó muchas dudas sobre el presente futbolístico del equipo de Frank Darío Kudelka. Tras un alza considerable en el juego en el Campeonato Nacional, los universitarios tenían la esperanza de luchar por un cupo a un torneo internacional tanto en el torneo como en el certamen copero. Sin embargo, con la caída por 3-1 en el global de la semifinal contra Palestino, las posibilidades de clasificación se redujeron y dejaron en vilo la idea del empoderamiento del DT en la U 2019.

A pesar de que el ex entrenador de Talleres ha manifestado en varias ocasiones que desea seguir la próxima temporada, en las últimas reuniones con Azul Azul ha entregado como condición que el club funcione a través de una sola línea de juego y, por ello, pidió tener injerencia directa en las divisiones inferiores de la U.

Aunque el técnico se siente cómodo en la escuadra universitaria, considera que necesita tener mucha más trascendencia en los fichajes, pensando en traer futbolistas de categoría, como también en los jugadores jóvenes que ascienden al primer equipo.

"La U es una institución muy grande y considerada en Sudamérica, pero tiene que animarse a ser mucho más grande aún. Tenemos que tener lineamientos claros, y no es porque la institución no los tenga, sólo dije 'alineémonos', porque si no nos unificamos, no somos equipo", advirtió Kudelka hace unas semanas.

"Me quiero quedar a cumplir mi cargo para defender mi idea de trabajo. Me gustaría quedarme mucho tiempo. No me quiero ir. Mi idea es tener un equipo comprometido con el lema de 'la institución por arriba de todos nosotros', porque sólo así se logra un sentido de pertenencia y nadie tiene que estar exento de eso", agregó en la misma instancia.

Publimetro Chile Frank Kudelka se jugará la vida en el Campeonato Nacional para conseguir al menos uno de los objetivos de la U El técnico tiene la obligación de clasificar a la Copa Libertadores y tras caer ante Palestino en la Copa Chile, ahora todas sus fichas tendrá que ponerlas en el torneo local.

Reunión clave

Contrario a lo que cree su adiestrador, en Azul Azul insisten en que la política de austeridad en los refuerzos y sueldos es la que imperará de cara al 2019, y es un discurso que le han repetido en todas las citas que ha tenido con la mesa directiva de la concesionaria y también con la comisión fútbol.

Es por ello que, luego de la eliminación de la U de la Copa Chile, la reunión ordinaria del directorio de Azul Azul de este miércoles aparece como fundamental en el futuro del DT. Pese a los rumores que hablaban de una posible salida del club tras el fracaso vivido ante los árabes, e incluso de una vinculación con la banca de San Lorenzo de Almagro, en el equipo laico tienen a Kudelka dentro de su plan para el 2019.

Aunque en el Centro Deportivo Azul confían en el proceso de su técnico para la próxima temporada, le exigirán respuestas sobre el pobre rendimiento deportivo que tuvo su elenco en la semifinal jugada el pasado sábado en el estadio Municipal de La Cisterna. Ahí, los directivos seguirán con la discusión sobre los distintos fichajes que tendrán en el venidero mercado de traspasos, además de revisar cuáles serán las condiciones que le cumplirán a Kudelka para asegurarlo de cara al 2019.