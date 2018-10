Scholes duro con Alexis Sánchez: "No lo necesitábamos, el fichaje pareció hecho sólo para que no llegue al City"

Alexis Sánchez llegó a Manchester United como el fichaje estrella del invierno europeo. Luego de ganarle una dura lucha al City, los Diablos Rojos se quedaron con los servicios del chileno en una transferencia que lo convirtió en el jugador mejor pagado no sólo del equipo sino que de todo la Premier League.

Sin embargo, y pese a que convirtió en el último partido de los ingleses antes del receso por la fecha FIFA, Maravilla no ha rendido al nivel esperado y las críticas han abundado. La prensa inglesa y los históricos no han tenido piedad con el chileno y ahora se sumó Paul Scholes a los cuestionamientos.

En una extensa entrevista concedida a ESPN, el Colorado, histórico del club, no tuvo piedad en sus críticas y por supuesto Alexis también estuvo en la mira del ex volante: "sé que tiene cualidades y ha sido un buen jugador, pero nunca lo vi como un jugador del United. Lo veo un poco egoísta, muchas veces juega para él mismo. No creo que haya sido un jugador que necesitábamos, especialmente por la cantidad de plata que se invirtió ¿Cómo nos podremos deshacer de él con el sueldo que gana?".

"El fichaje pareció hecho sólo para impedir que llegue al City", agregó.

Y aunque fue duro con las críticas, Scholes también asegura que con el nivel del equipo es difícil rendir y lanzó una frase que así lo refleja: "parece que a cada jugador que llega le cuesta. Siento que si fichamos a Messi hasta a él le costaría con este equipo".