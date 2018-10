"Crackstillo lo liquidó": En México no olvidan la figura de Castillo y lloraron la nueva derrota ante la Roja

México tenía sed de venganza ante Chile. El 7 a 0 que les propinó la Roja en la Copa América Centenario no será olvidado nunca y es la mancha más negra en su historia futbolística. Por eso, el amistoso en Querétaro, disputado este martes en el estadio Corregidora, podía ser una buena ocasión para algo lavar esa herida que difícilmente cicatrizará. Sin embargo, el Tri volvió a perder, aunque esta vez el marcador fue mucho menos abultado y sólo se definió en el minuto 89 gracias a un gol de Nicolás Castillo.

Por lo mismo, recordando su buen paso por el fútbol mexicano, los medios aztecas destacaron la figura del ex Pumas y el diario Récord, por ejemplo, tituló que "Crackstillo lo liquidó", agregando que "el combinado Tricolor no logró cambiar la historia tras caer por la mínima ante La Roja en el compromiso amistoso disputado en La Corregidora".

El festejo de Castillo / imagen: Record

El suplemento Cancha, perteneciente al diario La Reforma, también destacó la figura del ex UC y con una foto de la celebración del atacante señalan que "vacuna al Tri" para agregar que "a Nicolás Castillo le sigue gustando dañar a los mexicanos". En tanto, en un análisis más acabado, el diario Estadio señala que "no hubo venganza, ni cerca estuvo México de poder ganarle a Chile. El partido fue a ratos muy apretado y en otros lapsos con situaciones de peligro que el cuadro nacional no pudo concretar y también momentos muy flojos".

Luego, agregan que "México volvió a mostrar la misma cara de los últimos cuatro partidos, falta de trabajo, jugadores que no tienen claro que jugaban y un entrenador que más allá de los resultados (Tres derrotas y un triunfo) solo estuvo para cumplir con lo que le pidieron los directivos".

El Sol de México, por su parte, escribe sobre el partido que "México no pudo. No hubo revancha ni desquite. Chile se la volvió a aplicar. El fantasma de la Selección Mexicana no se ha ido, sigue ahí. Pese a todo lo que se habló de revanchas y dejar en el pasado el 7-0, La Roja se plantó en Querétaro y le puso más Chile a la herida tricolor. Y aunque esta vez el descalabro fue en un amistoso, tal parece que los andinos tienen perfectamente tomada la medida de los verdes".