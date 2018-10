Los arqueros más Castillo e Isla levantaron a la "nueva" Roja donde siguen perdiendo opciones Sagal y Junior

Reinaldo Rueda avisó hace tiempo y ha cumplido su palabra. Quiere probar jugadores en la selección chilena, pensando básicamente en las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, que recién arrancan a fines de 2019.

Entre sus muchas variantes, el arco ha sido un lugar para explorar, primero por la automarginación de Claudio Bravo (y su futura lesión) y ahora por el problema físico que tuvo su reemplazo, el meta de Racing Gabriel Arias, que no pudo estar ante Perú y México.

Las cartas del colombiano fueron Fernando de Paul y Brayan Cortés. El argentino nacionalizado, pese a recibir tres tantos ante los incaicos, demostró que puede ser una variante, porque contuvo varios mano a mano, demostrando que no le pesó la camiseta de Chile. El colocolino, en tanto, también evidenció aplomo frente a los aztecas, salvó a Chile en un disparo de frente de Marco Fabián, y siempre estuvo bien parado. Los dos metas aprobaron en América del Norte.

Cortés tuvo una buena presentación / AP

Isla y Castillo clave

Pasan los años y nadie mueve a Mauricio Isla de la banda derecha. El Huaso ha sido "apurado" en el último tiempo por el buen nivel en sus clubes de Paulo Díaz, pero cuando juega por Chile demuestra que es clave. Sólido en la marca y siempre es un factor ofensivo para el equipo. Es más, la primera opción de Chile ante México salió de sus pies. El de Fenerbahçe sigue firme en su carril.

Los delanteros la han pasado mal con Rueda en la banca, porque no habían podido marcar, hasta que Nicolás Castillo cortó la sequía. El gol ante los aztecas le vino muy bien al artillero de Benfica, porque le da aire para el futuro, y confianza para lo que se viene con su club, donde es suplente. Además, pudo marcar su segundo gol con la camiseta nacional, donde estaba muy al debe.

Sagal y Junior muy bajos

Un jugador que siempre es considerado como titular por Rueda es Ángelo Sagal, que ha estado en todas las presentaciones con el campeón de la Libertadores 2016 en la banca. Sin embargo, en esta pasada no demostró en cancha la confianza que le da el DT. No desbordó, no pateó al arco, no ayudó en defensa y no fue el puntero que necesita un equipo con talante ofensivo como Chile. Otra vez fue uno de los más bajos de la cancha.

Otro atacante que no rindió fue Junior Fernandes, que se movió por los dos sectores del ataque, sin ser factor ni el compañero que esperaba Castillo ni Alexis Sánchez. En los dos partidos fue reemplazado en la segunda mitad, dato que demuestra que no estuvo a la altura.

Otros dos jugadores que tuvieron una mala pasada fueron Matías Fernández e Ignacio Jeraldino. El hombre de Necaxa volvió a la Roja después de dos años y ante Perú no pudo demostrar que puede ser parte del nuevo proceso. Nunca se pudo asociar con Vidal y tampoco marcó. Ante México estuvo en la banca.

En tanto, el delantero de Audax Italiano fue uno de los responsables del primer gol de los peruanos en Miami, y uno de los apuntados (indirectamente) por Gary Medel tras el partido. Ante México Rueda lo "borró" y ni fue a la banca.