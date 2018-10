Bozán juega al misterio en la U. de Concepción y no quiso revelar la formación que enfrentará a la UC

La Universidad de Concepción se encuentra en un posición sumamente expectante: segundo lugar en la tabla de posiciones de la Primera División y a solo dos puntos de Universidad Católica, quienes serán sus próximos rivales este próximo sábado en San Carlos de Apoquindo desde 20:00 horas, en una suerte de final anticipada del Campeonato Nacional 2018.

Ante ese panorama, el entrenador del Campanil, Francisco Bozán, reconoció que el duelo enfrentará a los dos grandes equipos de esta temporada y que puede decidir al nuevo monarca.

"Más allá de la disposición de juego, ninguno de los clubes sale a empatar y menos en este partido. Sí entendemos, como ellos gozan de un equilibrio constante, tendremos que encontrar la forma de desequilibrar y anular sus individualidades, que fortalecen el colectivo de su planteamiento", dijo a los medios de comunicación en Concepción.

Dentro del particular lenguaje del técnico de la UdeC, Bozán manifestó que tiene clara su alineación inicial, pero prefiere guardar ese secreto bajo siete llaves: "Tengo claro el once, pero no tengo posibilidad de decirlo porque estaría entregando información bastante relevante para el rival, aunque todo depende de lo que pase en estos dos días de entrenamiento".

Lo particular que los últimos tres duelos entre ambos elencos terminaron sin goles, ante eso el ex DT de Barnechea indicó que "siento que los tres partidos anteriores tienen ocasiones de peligro para ambos equipos y probablemente no fuimos lo suficientemente finos en las acciones de desequilibrio, independientemente de si fue en San Carlos o en Collao".

Ambos elencos se enfrentarán este sábado a las 20 horas, en el recinto precordillerano, que asegurará un lleno total en todas sus aposentadurías.