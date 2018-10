El complejo momento deportivo no afecta a un Kudelka que seguirá como DT de la U en el 2019

La U sufrió la dura eliminación de la Copa Chile el pasado fin de semana y eso dejó un complejo escenario deportivo para Frank Darío Kudelka. El entrenador tiene la misión de clasificar a un torneo internacional del 2019 para convencer a todo el directorio de Azul Azul, pero con la caída frente a Palestino en las semifinales del certamen copero, la única forma de conseguirlo es a través del Campeonato Nacional.

Aunque existen altas probabilidades de que los universitarios puedan clasificar a la próxima edición de la Sudamericana, el objetivo principal en el Centro Deportivo Azul es la Libertadores 2019. Pese a que aún restan cinco fechas para jugarse el ingreso al máximo certamen continental, en la concesionaria lamentaron que la opción de la Copa Chile se haya esfumado y por eso le pidieron explicaciones deportivas a Kudelka, en la reunión de directorio que se realizó este miércoles en el recinto de La Cisterna.

En la cita, la mesa directiva definió lo que será la U versión 2019, pero, para eso, la primera ratificación que se entregó fue la continuidad del adiestrador argentino en la banca azul. A pesar de que no tiene una aprobación unánime, su contrato vence en diciembre del próximo año, así que el DT seguirá en el CDA, a menos de que ocurra una serie de eventos desafortunados que alteren la determinación tomada este miércoles.

"El ‘profe’ trabaja muy bien y me he sentido muy cómodo, sería bueno que siguiera, porque no es bueno estar cambiando siempre de técnico, pero hay que ver cómo terminamos la temporada primero", había adelantado el delantero Francisco Arancibia.

Kudelka, el re-elegido

Con la idea de realizar un proceso a largo plazo, Azul Azul determinó que Kudelka debe ser el elegido, dentro de una decisión que el técnico aceptó, pero con la condición de tener una injerencia importante en las incorporaciones de los universitarios para la próxima temporada.

A pesar de que existen muchos rumores sobre la gran renovación que tendría la U de cara al próximo año, las únicas medidas confirmadas son que intentarán bajar el gasto en los salarios del plantel de honor, como también la edad promedio que actualmente tienen los azules. Todo esto, eso sí, se verá más detalladamente en diciembre, cuando concluya el Campeonato Nacional.

Por ahora, Kudelka y la U piensan en el encuentro de este domingo 21 de octubre (20:00 horas) frente a Everton de Viña del Mar, en el Estadio Nacional y por la 26ª fecha del torneo local.