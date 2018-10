Jean Beausejour deja atrás su calvario y volvería a ser titular en la U tras casi 100 días

Jean Beausejour ha vivido tres meses para el olvido luego de la lesión que sufrió jugando por Universidad de Chile ante Cobreloa por Copa Chile, el pasado 14 de julio. El lateral sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que lo ha obligado ser baja por casi 100 días con los azules. Una mala racha que el zurdo romperá este fin de semana, en el duelo que enfrente a Everton de Viña del Mar.

En base a lo consignado a El Gráfico Chile, Beausejour ha entrenado con normalidad durante las dos últimas semanas, pero el técnico Frank Darío Kudelka no quiso arriesgarlo en la compleja semifinal de Copa Chile ante Palestino, que terminó en la eliminación de los azules de esa competición. Pese a eso, y ante la necesidad de usarlo en la formación inicial frente a los viñamarinos, el DT lo probó como estelar en las prácticas de fútbol de este jueves en el Centro Deportivo Azul.

A pesar de las diferentes pruebas por la banda izquierda que realizó Kudelka durante esos meses, nunca pudo dar con el jugador indicado para reemplazar al seleccionado chileno. En ese sentido, ni la juventud y rapidez de Felipe Saavedra, ni tampoco la experiencia de Matías Rodríguez pudieron convencer al entrenador universitario, quien por fin logrará tener a una de sus figuras del equipo.

A la espera de la ratificación de una oncena titular que enfrente a la escuadra de la Quinta Región, Beausejour suma muchos bonos para volver a jugar por la U, siempre y cuando no sufra ninguna molestia en los entrenamientos definitivos de este viernes y sábado, que finalmente definirán el equipo que use el ex Talleres de Córdoba en el Estadio Nacional.

La U y Everton se enfrentarán este domingo 21 de octubre (20:00 horas) en el recinto de Ñuñoa, por la vigésimo sexta fecha del Campeonato Nacional 2018, con los azules buscando apretar por el tercer lugar de la tabla que da un cupo a la próxima Copa Libertadores.