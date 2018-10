Caso Moscusazo: Kokorin y Mamaev se enfrentan a una dura pena de siete años en la cárcel

Los futbolistas rusos Alexandr Kokorin (Zenit) y Pavel Mamaev (Krasnodar) enfrentan las penas del infierno, tras haber sido imputados este jueves por vandalismo y agresión, cargos que podrían terminar en varios años de cárcel para ambos.

El abogado de Kokorin, cuyo hermano Kiril también fue imputado, adelantó que va a apelar a esta acusación, según informan medios locales rusos, sobre el bullado caso "Moscusazo" de ambos futbolistas que protagonizaron un escándalo sin precedentes.

Los jugadores de la selección rusa fueron detenidos tras agredir brutalmente el pasado 8 de octubre a dos funcionarios público y a un conductor de una presentadora de televisión, lo que se convirtió en un escándalo en Rusia.

Por todo esto, Kokorin y Mamaev podrían estar hasta siete años en la cárcel, y de momento no hay acuerdo entre las partes para lograr una salida alternativa.

Sin embargo, los abogados de ambos futbolistas apelaron esta semana a la sentencia de prisión preventiva declarada por el juez, asegurando que con arresto domiciliario sería suficiente, debido a que los dos tienen hijos pequeños. De momento, los dos deben estar presos hasta el 8 de diciembre.

Moscow police press charges of battery and hooliganism against footballers Mamaev, Kokorinhttps://t.co/a7Atksj354 pic.twitter.com/kMfVXZNlHi

— NozNewz Com (@NozNewz_com) October 18, 2018