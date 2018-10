Marcelo Espina revela al detalle toda la transformación que ya comenzó en Colo Colo

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, reveló este viernes la gran transformación que está encabezando en el club que no pasa un buen momento en lo futbolístico, alejado de la lucha por el título del Campeonato Nacional 2018 y complicado para meterse en una copa internacional en la próxima campaña.

El argentino, en una entrevista con el sitio oficial colocolino dio varios detalles de su trabajo junto a la oficina técnica que encabeza, confirmando que ya hay tres personas al mando de esta nueva tarea que pretende dar un golpe de timón en el Cacique.

"El área técnica no existía cuando llegué al club, ahora ya la instalamos y están trabajando tres personas en ellos. Buscamos sumar una base de datos de futbolistas en todos los puestos y de todos lados, extranjeros, nacionales, chilenos en el exterior, extranjeros con posibilidad de doble nacionalidad, futbolistas de Colo Colo cedidos en el fútbol local. Así, cuando el club necesite incorporar jugadores tenga un volumen de futbolistas a los que cuales poder recurrir, en el cual se haya hecho un seguimiento año tras año", dijo Espina.

En esa línea, sentenció que "en cada puesto buscaremos características determinadas para lo que Colo Colo normalmente busca. En cuanto a características individuales y colectivas, dependiendo de las líneas. Si es defensiva, que pueda jugar con línea de tres o cuatro, volantes que puedan ser mixtos, dinámicos, de contención, enlaces. Y extremos y delanteros".

"Después los vamos a seccionar por edad, trataremos entre 20 y 27 años, sin dejar de lado algunos menores o mayores a esa edad. Y la otra sección en cuánto a los montos, que sean futbolistas alcanzables", añade.

"Mi idea es traer gente que no esté contaminada con el ambiente del fútbol, obviamente debe tener un conocimiento del juego, de lo que estamos buscando, bien trabajado el tema tecnológico y con cierta preparación universitaria. Los tres chicos que incorporamos nos van a dar lo que tenemos", explicó.

Además, Espina resaltó que "los equipos más importantes de cada país esta área la tienen armada. Por ahí, contrataremos alguno y no nos va resultar, esto no es matemática pura. Sí, nos va a ahorrar tiempo de trabajo. Para buscar uno hoy tendríamos que empezar ahora a pensar, dentro de seis meses, un año, no tendríamos que pensar tanto, tendríamos un volumen y si el técnico de turno te dice 'necesito tal jugador en tan lugar’ nosotros tenemos estos diez y de ahí empezamos a indagar".

Finalmente, el ex volante cerró diciendo que "ojalá se pueda mantener en el tiempo sin importar quienes estamos trabajando en el club”.

La palabra de Espina: